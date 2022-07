Utah no atiende llamadas por Donovan Mitchell

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, UTAH.- La salida de Rudy Gobert ha removido los cimientos de los Jazz, pero solo hasta cierto punto. Confirmado el adiós del francés, no pocos se apresuraron a señalar que Donovan Mitchell podía ser el siguiente salir. Básicamente hablaban de una completa reconstrucción en la que mantener al escolta de 25 años carecía de sentido. Pues bien, la realidad parece ser bien distinta.

Según informa Adrian Wojnarowski de ESPN, el plan de la organización de Salt Lake City pasa por seguir construyendo un roster alrededor de Donovan Mitchell; tanto es así que todas las llamadas recibidas en busca de un traspaso del guard han sido cortadas de raíz. Resumiendo: quieren que Mitchell siga siendo la pieza sobre la que gira la franquicia.

Lo cierto es que el actual panorama no está lejos de lo que se venía barruntando meses atrás. Ya en plena temporada se detectaron problemas de química en el equipo, los cuales no tardaron en convertirse en informes que señalaban que Utah estaba en camino de decidir quién continuaba entre Gobert y Mitchell –nunca los dos–. Han dado salida al center, tal y como se esperaba. Ahora la idea no es descomponer el equipo, sino rearmarlo.

¿Podrán seguir siendo competitivos? Esa es la duda. Lo cierto es que el intercambio con Minnesota (traspaso de Gobert) les ha reportado piezas interesantes como Patrick Beverley, Michael Beasley o Jared Vanderbilt. Queda por ve cuáles de ellas le encajan al nuevo técnico, Will Hardy, pero no parece mal punto de partida.

Volviendo a Mitchell, y más conociendo a la NBA, no podemos asegurar que no terminará saliendo –ya sea ahora o en meses–. Si el plan de los Jazz fuese traspasarle a corto plazo, tampoco les serviría de nada anunciar que ese es su deseo; es más, solo conseguirían que perdiese valor. Por ahora el rumbo está marcado con él en el barco. Veremos si tiene recorrido.

