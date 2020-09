USAID Leer, de UNIBE, recibe Premio de Alfabetización 2020 de la Biblioteca del Congreso de EEUU

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO. El Proyecto USAID Leer, implementado por la Universidad Iberoamericana (UNIBE) con financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), fue reconocido con una mención de honor en los Premios de Alfabetización 2020, del Library of Congress de EEUU.

Este reconocimiento se otorga como distinción a organizaciones cuyos proyectos educativos son valorados como mejores prácticas en la promoción de la alfabetización. El Proyecto USAID Leer es el único de Iberoamérica reconocido en esta edición 2020 del importante premio.

El proyecto aplicó al premio presentando el desarrollo, elaboración y dotación de los cuentos decodificables en las escuelas beneficiarias del programa. Los cuentos decodificables responden al objetivo del proyecto de “crear material didáctico para la práctica lectora”.

Estos cuentos conforman una colección de libros desarrollada para apoyar el aprendizaje de la lectura y la escritura de estudiantes que cursan el primer ciclo del nivel primario (6 a 8 años) los cuales, a su vez, están compuestos por textos redactados con dificultad progresiva y divididos en seis etapas.

Cada etapa decodificable enfatiza ciertas combinaciones de letras y sonidos, tomando en cuenta el orden de frecuencia en la que aparecen en el idioma español, y el nivel de dificultad de la relación letra-sonido. En cada libro se incluyen, además, palabras temáticas que buscan ampliar el vocabulario de los estudiantes y actividades para promover la comprensión y producción oral y escrita.

Cada libro provee un material de alta calidad que permite la práctica lectora desde que los estudiantes aprenden sus primeras letras. La metodología que sustenta su producción responde a las necesidades de los estudiantes, la propuesta curricular del nivel y cuenta con la aprobación del Ministerio de Educación (MINERD).

Los Premios de Alfabetización del Library of Congress fueron creados por David M. Rubenstein en 2013, y honran a las organizaciones que realizan un trabajo ejemplar, innovador y replicable. En conjunto, todos estos premios pretenden visibilizar los grandes esfuerzos que se están realizando para promover la alfabetización y responder a las necesidades de nuestros tiempos.

“La alfabetización impulsa la búsqueda de aprendizaje, conocimiento y oportunidades en todo el mundo, y ahora tenemos el desafío de encontrar nuevas formas de enseñar y aprender debido a la pandemia de COVID-19”, dijo la bibliotecaria del Congreso Carla Hayden.

Asimismo, indicó: “La Biblioteca del Congreso se enorgullece de trabajar con David Rubenstein para honrar los logros de estas innovadoras organizaciones que trabajan para promover el avance de la lectura en Estados Unidos y en todo el mundo”.

Los principales premios fueron otorgados al Immigrant Learning Center; The International Rescue Committee, Inc.; Pakistan Reading Project; the National Center for Families Learning; Pratham Books y Room to Read. Otras organizaciones ubicadas en territorio de EEUU, Israel y Sudáfrica recibieron mención de honor. De la región latinoamericana, solo República Dominicana estuvo entre los reconocidos.

Un mapa interactivo del Programa de Premios de Alfabetización e información adicional sobre los premios y los ganadores está disponible en http://www.read.gov/ literacyawards/

Sobre el Proyecto USAID Leer

El proyecto USAID Leer es una iniciativa de apoyo a la enseñanza de la lectura y escritura financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), desarrollada e implementada por la Universidad Iberoamericana (UNIBE). USAID- Leer es un programa de fortalecimiento de competencias de lectura y escritura del que participan 200,000 estudiantes del nivel primario de 387 escuelas públicas distribuidas en ocho regionales educativas y 47 distritos escolares.

Las actividades del proyecto se centran en: (a) Formación y acompañamiento docente; (b) transformación del ambiente escolar; (c) creación de material didáctico para la práctica lectora; (d) monitoreo y evaluación de progreso lector y procesos de enseñanza; (e) intervenciones comunitarias que fomentan la lectura y (f) habilitación de espacios extracurriculares para la lectura en las comunidades del proyecto.

Sobre el Library of Congress

La Biblioteca del Congreso es la más grande del mundo y ofrece acceso al registro creativo de Estados Unidos -y a una extensa variedad de materiales de todo el mundo- en versiones impresas y digitales. Es el principal apoyo para las investigaciones del Congreso de EEUU y donde se ubica la Oficina de Derechos de Autor de esa nación.