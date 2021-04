Una ruta de cómo van los Premios Oscar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La noche de este domingo se están entregando La 93.ª edición de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

El despliegue de la alfombra roja ha sido para dar la bienvenida a un público más reducido integrado por nominados y acompañantes en esta ceremonia especial en medio de circunstancias especiales por el COVID-19.

Este año hemos visto muchos cambios en la ceremonia que nos llevan hasta un guión de entrega de premios diferente respecto a otros años, entregando al inicio categorías que suelen estar al final, como es el de mejor dirección, que ha recaído a Chloé Zhao por ‘Nomadland’, tan solo cinco mujeres habían recibido la nominación en esta categoría.

Sigue la ruta de los hasta ahora ganadores en esta noche mágica de los premios más esperados con este listado que hemos preparado.

MEJOR GUION ORIGINAL, Emerald Fennell, por Una joven prometedora

MEJOR GUIÓN ADAPTADO, Christopher Hampton y Florian Zeller, por El padre

MEJORES EFECTOS ESPECIALES,Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley y Scott Fisher por Tenet

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO Youn Yuh-Jung, por Minari

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL, Otra ronda

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal y Jamika Wilson, por La madre del blues

MEJOR VESTUARIO Ann Roth, por La madre del blues

MEJOR DIRECCIÓN Chloé Zhao por Nomedland

MEJOR SONIDO Sound of Metal (Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés y Phillip Bladh)

MEJOR CORTO Two Distant Strangers

MEJOR FILME DE ANIMACIÓN Soul

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN If Anything Happens I Love You

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL My Octopus Teacher de Pippa Ehrlich y James Reed