“Un café con papá”: tributo a los héroes cotidianos que ocupan un lugar especial en la vida de todos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En un tributo conmemorativo del Día del Padre, El Nuevo Diario presentó el podcast «Un café con papá», donde hombres destacados en diferentes áreas compartieron sus perspectivas como padres y cómo esta faceta ha transformado sus vidas.

A través de conversaciones íntimas con la comunicadora Julia Muñiz, se exploró el impacto que la paternidad ha tenido en el crecimiento personal y en la trayectoria profesional de cada uno de estos hombres excepcionales. El trabajo especial ofrece en una serie de episodios, una visión única sobre cómo la experiencia de ser padre ha sido una fuente de inspiración y desarrollo para uno de ellos.

Los lectores tendrán la oportunidad de conocer de cerca las emociones, anécdotas y valiosos consejos que estos padres tienen para compartir, resaltando la importancia de la paternidad como una experiencia transformadora, marcada por el amor y la responsabilidad.

Primer episodio

Persio Maldonado Sánchez

El destacado periodista Persio Maldonado Sánchez, aseguró que este “petit comité” que constituye la familia es la primera base social de la educación y la formación de las personas.

Según sus reflexiones, es en la familia donde se forjan los verdaderos valores y aunque en las aulas se adquieren conocimientos, son los lazos familiares los que dejan una huella indeleble en cada individuo.

“Hay una anécdota que se le atribuye a la madre Teresa de Calcuta, de un padre que se quejó con ella de que sus hijos no le escuchaban y quien le respondió con un gesto para consolarlo o de sabiduría; pero no te preocupes porque ellos te ven”, sostuvo.

El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, dijo que la mejor educación para los hijos, más que la palabra, son “tus actuaciones frente a ellos”, ya que captan todo como una esponja.

“Yo no creo que tenga respuesta que no le haya dado a mi hijo siempre, algunas incluso para establecer el sentido del límite y una vez mi hijo me planteó un tema, que mi respuesta final fue: y por qué hacerlo mal si lo podemos hacer bien y me respondió, pero es verdad y creo que esas son las cosas que nos marcan”, refirió al ser consultado sobre “la pregunta que te hizo tu hijo que te dejó sin respuesta”.

Julio Llibre

El reconocido empresario Julio Llibre reflexionó sobre el rol de ser un padre y empresario exitoso, lo atribuye a la sabiduría natural y la experiencia con la que todos nacen.

Llibre destacó que les ha tocado vivir en una sociedad en transición muy “convulsa”, donde las amenazas han sido severas, los valores lamentablemente han ido desapareciendo y no se sabe a dónde va.

En ese sentido, el presidente de Coral Hospitality Corp (CHC), consideró que el saber a dónde va la sociedad es el reto más grande que tiene la familia hoy día, como parte de un fenómeno mundial.

“Lograr el equilibrio entre el éxito familiar y lo empresarial, es algo que solo se puede dar en una sociedad equilibrada llamada familia, entre el esposo y la esposa, padre y madre”, expresó el destacado empresario turístico al ser preguntado sobre el particular.

Por consiguiente, manifiesta que para él no existe una separación de roles, entre uno y otros, porque ambos tienen una función importantísima que cumplir ante los hijos, tras manifestar que ese equilibrio empresarial depende de la familia.

Antón Tejeda

No se puede distinguir entre los roles de la madre o el padre, por ser parte de una coeducación como se plantea en el sector educativo, aseguró Antón Tejeda, presidente de Saint George School.

Sin embargo, Tejeda consideró que ser padre constituye un rol privilegiado, aunque entiende que los hijos tienden a demandar muchas cosas, algunas de las cuales no son prioritarias.

“Para evitar ese tipo de conflicto, prefiero enviarlos a que hablen con su mamá, que es quien lleva la organización del hogar”, refirió el exitoso empresario del área educativa, al ser preguntado “sobre cuándo utilizar el recurso ‘habla con tu mamá’”.

También destacó que la vida no es estática y hay momentos en que los hijos y los nietos pueden beneficiarse de ese esfuerzo y están cosechando y aumentando lo que la empresa es hoy, convirtiéndose en un objetivo de la familia.

“Hay momentos en que hay que trabajar y que hay que dedicarle tiempo a la familia, especialmente en momentos de crisis, que también sucede por más buena o perfecta que esta sea más balanceada y más religiosa hay problemas, que habría que decírselo a quienes se están iniciando como padre”, sostuvo.

Rafael Aybar

El empresario de la construcción Rafael Aybar, afirmó que siempre la familia es y será la prioridad en cada momento de la vida ante los retos y desafíos.

“Uno nunca tiene que elegir porque uno y que como padre creo que la familia es la prioridad, pero sí están los grandes retos que uno tiene como empresario”, enfatizó.

Al ser preguntado si en alguna ocasión tuvo que elegir entre la familia y los negocios, manifiesta que la responsabilidad que se adquiere cuando se tiene hijos, llevar el negocio y establecer un balance es lo que habría que cuestionarse como padre.

“Como de preguntarse si le está dedicando el tiempo suficiente y viene el tema del tiempo que tiene en la casa como lo puede maximizar. Yo tuve hijos bastante joven, pero tenía que trabajar mucho, pero el tema del balance con los hijos cada vez se hace más difícil”, significó.

Sin embargo, consideró que éste es un reto que se tiene cada día, el ver como ese tiempo lo puede realmente aprovechar y cultivar momentos especiales, al tener que dedicar muchas horas, por lo que se habla de tiempo de calidad hacia los hijos.

Segundo episodio

Frank Hungría

En medio de los perfumes, corbatas o calcetines, que tradicionalmente adornan el Día del Padre, hay un regalo que el ingeniero Frank Hungría, nunca olvidará.

Este obsequio no vino en una caja embellecida con un lazo o una elegante envoltura, sino en palabras escritas con el corazón por una de las personas más importantes de su vida: su hija Francina Hungría.

“Yo no lo elegí, pero si tuviera el chance de hacerlo lo elegiría mil veces, ser hija de tu personaje me hace sentir la persona más afortunada del mundo. Padre, amigo, confidente, cómplice, bailarín y además adornado con una bondad infinita. Felicidades, papi”, fueron las palabras Francina estampó en el corazón de su padre para siempre, mismas que hoy resalta como el mejor de sus regalos.

Gracias a las lecciones de la vida, Frank Hungría, padre de dos y esposo entregado, afirma que este mensaje es un recordatorio de que los regalos más valiosos no a menudo vienen en paquetes llamativos, sino que pueden encontrarse en las palabras que brotan del corazón y que dejan una marca en el alma.

Consciente de que el Día del Padre puede pasar como una ligera briza, en la actualidad Frank atesora cada momento con sus seres queridos y agradece a la vida, porque a pesar de las adversidades que han tenido que afrontar, principalmente con el accidente que robó la visión de su hija, con el paso de los años su núcleo familiar se fortalece.

Flavio Soto Jiménez

Para el ginecobstetra Flavio Soto Jiménez, haber sido padre a tiempo completo fue uno de los privilegios más grandes que ha tenido en la vida, porque le permitió desafiar la rutina y abrazar con valentía el papel de ser papá.

Mientras se especializaba en ginecología y obstetricia, también se embarcó en la hermosa aventura de la crianza, rompiendo con los estereotipos y desafiando a la sociedad, al demostrar que el amor y el cuidado de un hijo no tienen género ni limitaciones.

“Yo siempre le digo a la gente que no es solamente una responsabilidad, ser padres es un acto muy grande de amor”, indicó Jiménez, ya que entiende que la paternidad no tiene límites.

«Ser padre me cambió la vida 180 grados», confiesa con sinceridad el galeno, argumentando que antes las prioridades podrían estar enfocadas en la carrera profesional o en metas personales, pero la llegada de sus hijos modificó por completo la perspectiva de su existencia.

Para Flavio ser padres es un acto de amor que trasciende el tiempo y el espacio, que perdura en el corazón de aquellos que tienen el privilegio de vivirlo, por eso aunque sus hijos ya son adultos, procura que nunca les falte un te quiero.

Jottin Curi

Para el abogado Jottin Curi, ser padre es una experiencia que transforma vidas, que enseña lecciones valiosas y que lleva a realizar sacrificios por el bienestar de los hijos.

El profesional de las leyes declaró que sus hijos redefinieron su perspectiva sobre el éxito y la felicidad, porque al mirar atrás, reconoció que ha tenido que postergar sueños profesionales para pasar más tiempo con sus hijos pequeños.

Confesó que vivió la paternidad en dos etapas distintas, porque cuando nacieron sus hijos mayores, estaba más enfocado en sus metas profesionales y les dedicaba menos tiempo del que hubiera deseado, pero la llegada de los pequeños trajo consigo una madurez que le permitió apreciar el valor de estar presente y disfrutar cada instante con ellos.

“Cuando nacieron mis hijos más grandes, yo estaba más concentrado en mis metas profesionales y les dedicaba menos tiempo. Cuando nacen los pequeños ya estoy más estable económicamente, más tranquilo. He suplido lo que no hice con los primeros, a los pequeños”, precisó.

Hoy Curi es consciente de que el tiempo pasa rápido; por lo que invita a los padres, a encontrar el equilibrio entre las ambiciones profesionales y el tiempo que se debe dedicar a la familia.

Liondy Ozoria

La vida reserva sorpresas que llevan a las personas a explorar territorios desconocidos, a aprender valiosas lecciones y a ver la grandeza de los pequeños momentos, este es el caso de Liondy Ozoria, quien además de ser humorista, es padre de cuatro niños.

Ozoria vive una experiencia que cambió su perspectiva sobre la paternidad y le enseñó que cada instante compartido con sus seres queridos, debe dejar una enseñanza que perdure en el tiempo.

Su hijo más pequeño fue diagnosticado con autismo y aunque esta condición lo obligó a reconstruir todo lo que había idealizado, también le dio una oportunidad para crecer como padre y ser humano.

«El tiempo va a pasar»; por tanto, en la actualidad su prioridad es crear un entorno lleno de amor y comprensión, enseñándole a sus hijos que el pequeño Said necesita de la colaboración de todos para abrirse paso en el mundo.

Aunque Said ocupa una parte importante de su tiempo, Liondi asegura que no descuida en ningún momento la crianza de sus demás hijos, por eso procura entre otras cosas, mostrarles que es necesario ganarse con esfuerzo y dedicación lo deseado, argumentando que este es un principio que heredó de sus padres y pretende seguir replicando.

Tercer episodio

Kalil Michel

Kalil Michel, comunicador y excónsul, compartió su experiencia como padre y destacó que la concepción del rol paterno va más allá de la provisión económica, sobre todo porque que un hijo no es formado únicamente por una madre, sino que la figura paterna también juega un papel crucial en su desarrollo.

Kalil expresó que su deseo es ser recordado como un modelo a seguir para sus hijos, un hombre de bien, de fe y trabajador que no entiende la solución de los problemas de forma individual, sino colectiva.

Para lograr ser ese modelo, el comunicador manifestó que él trata de educar con el ejemplo, por lo que se muestra responsable y comprometido con su familia, mostrando un comportamiento acorde a los principios cristianos que aprendió de su propio padre.

“Albert Einstein decía que el ejemplo no es una manera de educar, es la única. Yo nunca he llegado de madrugada a mi casa o con el sol afuera borracho, nunca he incumplido mis responsabilidades y siempre he tenido un comportamiento apegado a los criterios de buen cristiano que se presuponen en un buen padre”, expuso.

Agregó que hoy día los padres enfrentan el reto de tener respuestas claras y criterios definidos para guiar a sus hijos en un mundo cambiante y en ese sentido dijo que es fundamental dotarlos de herramientas para su desarrollo sin imponer agendas externas y fomentar la empatía como seres humanos cordiales.

Oscar Villanueva

Oscar Villanueva, presidente de la Fundación «Quiéreme como Soy», compartió su experiencia como padre y reveló que su cumpleaños coincide cercanamente con el Día del Padre y confesó que lo más significativo de ambas celebraciones es poder compartir tiempo con sus hijos.

Al conversar en el podcast “Un Café para Papá”, Villanueva narró que el momento más difícil y gratificante de su experiencia como padre fue cuando su hijo Luis Oscar participó en un triatlón fuera del país, junto a más de mil niños con condiciones especiales.

Contó que durante ese evento tuvo que asumir el rol tanto de padre como de entrenador y esta experiencia fue el punto de partida para la creación de la Fundación «Quiéreme como Soy», apenas un año y medio después del triatlón.

“El desenvolvimiento de él se transformó a ser algo mucho más emocional que lo que era una preparación deportiva, nosotros llegamos a un momento de compenetración donde yo tuve que ceder, cambiar completamente la estrategia y convertirse en un verdadero papá”, confesó.

Concluyó que esta experiencia los transformó profunda y profundamente durante una semana inolvidable y lo mejor es que su impacto no se limita a él y uno de sus hijos, sino que se extiende a todos aquellos que han sido tocados y beneficiados por el trabajo realizado a través de «Quiéreme como Soy».

Alberto Caminero

Alberto Caminero, director de prensa de los medios del Grupo Telemicro, destacó el papel fundamental que tiene la figura del padre en el equilibrio del hogar. Para él, ser padre va más allá de un simple rol, es un vínculo que no se reemplaza.

Como padre, Alberto manifestó que se esfuerza por ser cercano a sus hijos y estar siempre presente para responder a todas sus preguntas, buscando ser la fuente de confianza y conocimiento que impida que tengan que recurrir a otras fuentes externas.

“Yo creo en que uno tiene que estar siempre en el día a día con los hijos, sin importar qué debe preguntar y qué no debe, sin obviar ni tapujos”, consideró.

Contó que criar a dos de sus cinco hijos en solitario fue un desafío al que se enfrentó con determinación y aunque contó con el apoyo de su familia, dedicó años de su vida a ser un padre presente, enfocado en el crecimiento y formación de sus hijos.

Manifestó que para él la comunicación abierta y honesta es esencial en la relación con sus hijos. A través de un enfoque amoroso y cercano, les habla de las consecuencias de sus acciones y les ofrece opciones para que comprendan las razones detrás de las correcciones.

Kinito Méndez

Kinito Méndez, el talentoso merenguero, habló de su experiencia como padre y enfatizó en la importancia de la comunicación con sus hijos. Manifestó que para él no se trata de ser un padre autoritario, sino de brindarle amor y consejos para la vida.

“Yo no soy muy pegón, a mí lo que me encanta es hablarle claro a mis hijos, darles consejos sobre las cosas que son malas y las cosas que son buenas”, expresó el reconocido artista.

Cuando se le pregunta qué consejo daría a un padre primerizo, Kinito destacó que el amor debe ser el pilar fundamental en el hogar y esto llevará a entregarse plenamente y ser responsable con los hijos.

“Lo primero sería mucho amor, que tiene que estar sobre todas las cosas en una casa, entregarse, ser una persona responsable con sus hijos, el estudio, la comida, todo; trabajar para que esa casa siempre esté organizada en todos los sentidos, pero sobre todo amor”, manifestó.

El merenguero destaca que su crianza fue guiada por personas hermosas que les enseñaron a trabajar y les brindaron un ambiente lleno de amor y esa crianza amorosa ha sido una fuente de inspiración para que hoy busque transmitir esos mismos valores a sus hijos.

Cuarto episodio

Santiago Hazim

El director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, compartió su profundo agradecimiento por el don de la paternidad y el poder traer al mundo a quienes le sucederán. Hoy es un orgulloso padre de dos, sin embargo no pudo evitar que le invadiera el miedo y la inseguridad cuando se enteró que iba a convertirse en papá por primera vez.

“En mi caso fue muy emocionante porque pedí en mis oraciones que mi primer hijo fuera mujer, que fuera una niña y Dios me complació en el mismo orden que lo pedí, una niña, después un varón y esto me llenó a mí de satisfacción y reconocer una vez más que Dios existe”, expresó.

Al hablar de sus vivencias como padre, el funcionario manifestó que decirle no a un hijo nunca le ha resultado difícil, porque entiende que lo complicado es forjar la personalidad de un niño hacia el futuro.

Confesó que para él resulta más difícil recibir un no de alguno de sus hijos, que lo ha recibido y recuerdo uno que le dolió mucho. Una vez le pidió a su hija que realizará un posgrado en el extranjero y esta le dijo que prefería estudiar en el país para no dejarlo solo y recuerda esa negativa como la que más le ha dolido hasta el día de hoy.

No obstante, Hazim resaltó que tanto su hija como su hijo nunca le han pedido nada inalcanzable y puede asegurar que son un hombre y una mujer muy centrados y de bien.

Ulises Rodríguez

El director general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), Ulises Rodríguez, compartió algunas de sus vivencias como padre y cómo a pesar de mantener una vida muy agitada, trata siempre de hacer tiempo para compartir con su familia.

Al ser preguntado sobre alguna mentira descubierta de sus hijos, Rodríguez reveló que mantiene una comunicación muy abierta con su hijo, lo que permite que la relación sea franca y directa. Aunque en algún momento puede haber una mentira piadosa o una broma, el diálogo es fluido y respetuoso.

“Recuerdo que una vez, para que mi hijo me contara las cosas, le dije mira, yo soy tu amigo y él tuvo una carcajada de risa porque él no entendía que su papá podía ser su amigo, pero de verdad que tenemos una relación muy bonita de mucho respeto y hasta ahora que mi niño tiene 14 años me cuenta todo”, expuso.

En cuanto al equilibrio entre el trabajo y la familia, Rodríguez confesó que sus responsabilidades como político y funcionario le quitan mucho tiempo a su esposa y a su hijo. Sin embargo, reconoció la importancia de dedicarles tiempo de calidad y como ejemplo, compartió que recientemente canceló compromisos laborales para pasar un domingo en familia.

El director de Proindustria dijo que ha dejado atrás importantes momentos familiares, como viajes a la playa o al extranjero, debido a compromisos con su trabajo, pero a pesar de ello, se esfuerza por valorar y disfrutar los momentos compartidos con su hijo y esposa.

Adolfo Pérez

El director del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal), Adolfo Pérez, compartió detalles sobre su experiencia como padre, especialmente con su hijo en la adolescencia.

Para Pérez la etapa de la adolescencia se caracteriza por traer preguntas difíciles, sin embargo expresó que siempre se esfuerza por dar las mejores respuestas y brindar apoyo y compañía a sus hijos.

“Siempre trato de tener la confianza de darle la mejor respuesta, así como de apoyarlos y acompañarlos. La adolescencia trae grandes retos y nosotros esperamos estar preparados para dar siempre las respuestas adecuadas”, manifestó.

Entre los momentos más difíciles que ha enfrentado como padre, el funcionario consideró que son las situaciones que involucran la salud, como cuando su hijo mayor, Marcos sufrió de asma. Aunque esto generaba ansiedad y tensión tanto en él como en su esposa, gracias a Dios y al apoyo médico, Marcos superó esa etapa satisfactoriamente.

“Con los episodios de salud, principalmente cuando los niños están pequeños, pensamos que el mundo se va a acabar, uno siempre está pensando que puede ocurrir lo peor, pero Dios siempre está ahí, nos da las fuerzas y los médicos también nos ayuda a pasar esas circunstancias”, resaltó.

Andrés Astacio

El superintendente de Electricidad, Andrés Astacio, compartió algunas anécdotas sobre su experiencia como padre. Con orgullo mencionó ser el padre de tres niñas y expresó que el camino recorrido junto a ellas desde su nacimiento, ha sido sumamente interesante.

Astacio afirmó que sus hijas tienen la costumbre de contarle todo, incluso detalles que él considera innecesarios. Bromeó diciendo que a veces le gustaría que la tierra se abriera y lo tragara cuando escucha ciertas confesiones.

“Ya yo tengo dos adolescentes, evidentemente en la adolescencia las niñas empiezan a despertar ciertos intereses. Un día una de las hermanitas me dice, ‘mira, fulanita está muy contenta cuando le habla fulano’, y yo digo, ¿Cómo así?”, narró riendo.

Sin embargo, manifestó que tiene la tranquilidad de que si alguien más llega a contarle algo sobre sus hijas, ese «tercero» suele ser otra de sus niñas, lo que demuestra la fuerte conexión entre ellas.

El superintendente de Electricidad también resaltó la importancia de las conexiones familiares y cómo las experiencias que vivió con su propio padre, han dejado una marca en su estilo de crianza y afecto hacia sus hijas.

Quinto episodio

Tobías Crespo

Tobías Crespo, el senador por la Circunscripción #2 del Distrito Nacional, habló con orgullo de su experiencia como padre de cuatro hijos. Se describió a sí mismo como un padre muy proveedor y cercano, que mantiene una comunicación constante incluso con sus hijos mayores.

“Yo soy un padre muy proveedor, muy acompañador, incluso mis hijos mayores sigo permanentemente en contacto con ellos, para mí son mis niños, mis muchachos”, manifestó.

Una de las convicciones de Tobías como padre es que el castigo físico debe ser la última opción frente a una conducta inapropiada. Considera que acostumbrar a los hijos a recibir golpes como sanción puede conducir a que se mantenga una inconducta, por lo que apela a la comunicación y al diálogo para corregir comportamientos.

Entre los momentos más difíciles que ha vivido como padre, destacó la separación de sus hijos mayores tras un divorcio, situación que describió como traumática y poco familiar, pero reconoce que, como padre, es una realidad que debe afrontarse con valentía y apoyo emocional.

“Esto fue momentáneamente, nunca me he divorciado de mis hijos, sí de su madre, pero sigo en vínculo permanente, diario y constante porque al final los hijos son para siempre y los padres también”, añadió el legislador.

Igor David Rodríguez

El presidente del Partido Revolucionario Moderno en Puerto Plata, Igor David Rodríguez, habló sobre cómo le cambió la vida el convertirse en papá. Entiende que hay un antes y un después en la vida de los seres humanos, independientemente del sexo, cuando estos dan vida a otro ser.

Manifestó que es un orgulloso padre de dos jovencitas y desde recibir las noticias de su nacimiento hasta verlas convertirse en hermosas mujeres, han sido etapas que le han impactado y dejado mucho conocimiento.

“El hombre al momento de ser padre asume un rol de absoluta responsabilidad y eso es así hasta en quién no tiene esa disciplina, la propia naturaleza, el hecho de tu ser padre te convierte en eso”, expresó el viceministro Administrativo y Financiero de la Presidencia.

Al responder si entiende que su vida pública ha limitado su rol de padre, Rodríguez contestó absolutamente y considera que el ambiente en el que se mueve es un ladrón perfecto del tiempo, por lo que atesoro cada momento con su familia.

Reveló que con su ritmo de vida, le resulta incluso complicado hacer una llamada a su casa para monitorear en qué está su familia, pero a pesar de esto trata de actualizarse constantemente con su esposa. “Es increíble que mi esposa sea la que me pone al día hasta con mis propios padres y valoro infinitamente que ella me apoye en ese sentido”.

Aquiles Correa

El reconocido humorista Aquiles Correa expresó su desacuerdo con que se quiera más a los nietos que a los hijos, sino que los primeros tienen la ventaja, de recibir el amor doblemente.

Correa dijo que a pesar de tener cuatro nietos, compartió que tiene un amor especial por su primer nieto, quien se convirtió en el rey de todos, no porque lo quiera más que a los demás, sino porque es el primogénito de su hija.

Asimismo, señaló que la experiencia de criar a sus hijos previamente le ha enseñado a valorar aún más a sus nietos, y muchas veces se ve tentado a consentirlos más, considerando que en ocasiones se cuenta con una mejor posición económica para poderles comprar más cosas que a sus hijos en su momento.

“Mis nietos duermen con aire y mis hijos no, pero no es que los quiera más a ellos, cuando nacieron mis hijos yo tenía una olla y no podía ponerle aire y no es que lo quiera más”, insistió al referirse a la pregunta de si se quiere a los nietos más que a los hijos.

Indicó que las ventajas que tiene con sus nietos son que los errores cometidos con sus hijos ya quedaron atrás, considerando que los hijos fueron la práctica y los nietos representan la perfección. Ver la felicidad que sus nietos traen a su hija lo llena de amor y cariño hacia ellos, aunque enfatizó que este sentimiento no es mayor que el que tiene por los demás miembros de la familia.

Yván Lorenzo

Para el legislador Yvan Lorenzo, el título más importante no es el de «senador», sino el de «padre», porque detrás de la fachada pública, hay un hombre que ha sido tocado por el amor de sus cuatro hijas.

«En el único sitio del mundo en el que yo soy un rey es cuando llego a mi casa», confesó, al indicar que su hogar es un lugar de paz y amor, en el que los títulos quedan a un lado y lo que realmente importa es la familia.

El legislador por Elías Piña habló con orgullo de la crianza que junto a su esposa ha logrado brindar a sus hijas y de las múltiples lecciones de vida que durante todo este tiempo ellas le han dado a él.

En ese sentido, comentó que la paternidad le ha enseñado muchas cosas, entre ellas tomar decisiones y actuar de manera tal que sus acciones reflejen, la conducta que quiere que sus hijas reproduzcan durante su transitar por la vida.

Aunque es consciente de lo movida que puede ser la vida política en República Dominicana, dijo que no le molestaría que sus hijas tengan participación en ella, porque lo ve como una forma de seguir aportando al país.

Relacionado