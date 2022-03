Ulises Rodríguez dice viuda diputado López Chávez cuenta con méritos para ejercer posición

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO-SANTIAGO- El director Ejecutivo del Centro de Desarrollo y Competitividad (Proindustria) Ulises Rodríguez, expresó éste jueves que Martha de Jesús Collado Osoria, viuda del diputado José Francisco López Chávez, cuenta con los méritos y la preparación política para asumir la posición del fallecido.

Rodríguez manifestó que respeta las propuestas de cada ciudadano y funcionario con relación al tema, pero que Collado Osoria es una mujer con muchas condiciones y preparación.

“Si es simplemente por ser la esposa yo no estaría de acuerdo, pero en este caso no se trata de eso, se trata de una mujer de muchas condiciones, muy preparada y con carrera política, ósea que no fue de la cocina que la sacaron si no que la sacaron o la llevaron por el trabajo que viene haciendo en la parte de Valverde”, sostuvo.

Por otro lado, felicitó la iniciativa del presidente de la Republica Luis Abinader por su esfuerzo “y gran trabajo para combatir los altos precio de la canasta familiar, haciendo referencia a la medida establecida de los productos a precio del Inespre todos los jueves”.

“Reiterando que es una inflación importada, esos incrementos que se dan no tienen que ver con problemas locales ni nacionales y que muchos son coyunturales en algunos casos se van ajustar los precios estables y de ahí hablaremos” señaló.

Así mismo resaltó que si la medida se implementa de la forma correcta puede llegar a los mas necesitados.

”Esto es un paliativo es algo coyuntural, es algo transitorio y tenemos que entender todos como dominicanos que hay situaciones que no controlamos”, dijo.

