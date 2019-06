UEFA apuesta por la inteligencia artificial y el 5G, sin olvidarse del balón

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- La UEFA, el máximo organismo del fútbol europeo, apuesta por la innovación con preferencia por tecnologías como la inteligencia artificial o las redes de telecomunicaciones 5G, pero sin olvidarse de su cometido principal, “proteger el juego” y asegurarse que los jóvenes “sigan queriendo jugar al fútbol”.

“Estamos discutiendo sobre la inteligencia artificial o el “fan engagement” (estrategias para aumentar la vinculación de los aficionados), pero hay que recordar que lo que queremos como entidad es proteger el juego, facilitar que los niños puedan jugar al fútbol a los 6, 7, 10 años… Y lo importante es cómo podemos utilizar la tecnología para asegurarnos de eso”, aseguró a EFE Jean-Baptiste Alliot, especialista en estrategia de Innovación de UEFA.

La estrategia de la UEFA para adaptarse al cambio tecnológico que sitúa al fútbol dentro de la industria del entretenimiento está vinculada, según Alliot, a la estrategia general del organismo rector del fútbol europeo.

“Si miras lo que hacemos en cuanto a innovación, tiene que ver con los pilares estratégicos: competitividad, participación, hacer que más niños y niñas jueguen al fútbol, generar confianza y buena gobernanza, y enganchar a los aficionados. Esos son nuestros pilares”, explicó.

A estos principios se unen “prioridades” como el fútbol femenino y el papel de la mujer en el fútbol o el nuevo organismo ‘UEFA Innovation Hub’ con el que pretenden acercarse a las empresas tecnológicas emergentes, según relató Alliot durante una charla con EFE en el marco del encuentro ‘Football Innovation Forum’ sobre tecnología aplicada al fútbol que tuvo lugar en Madrid.

“Tenemos emprendedores, pero también debemos acercarnos a actores externos como ‘startups’ y compañías, por eso lanzamos el concurso de emprendedores, estamos trabajando con ellas para varios retos, no solo para la televisión o lo digital. Se trata de cómo pensamos el futuro, cómo estamos pendientes a las tendencias, ver qué puede ser útil para una organización como nosotros”, añadió.

Entre las tecnologías que más interesan al organismo que rige el fútbol europeo, Alliot admitió que tienen presente la inteligencia artificial, una herramienta que ligas nacionales como LaLiga española está utilizando para diseño de competiciones y conexión con los aficionados.

“Con la inteligencia artificial estamos centrados en cómo usar mejor los datos, conseguir mejores conclusiones y tomar decisiones informadas basadas en datos”, detalló el ejecutivo del área de Innovación de la UEFA.

Esta tecnología también será empleada por UEFA para seguir innovando en los formatos de sus competiciones, la Liga de Campeones, la Liga Europa y la futura Liga Europa 2, tercera competición europea que se pondrá en marcha en 2021.

“Siempre estamos innovando en el desarrollo de las competiciones y ahora utilizaremos la inteligencia artificial para ver cuál es el mejor formato, el mejor diseño de competición para que cumpla con la estrategia. Pero la inteligencia artificial no solo se usa en este área, estamos mirando en varias direcciones”, apuntó

Pero no solo la inteligencia artificial ocupa a la UEFA, sino también la próxima generación de redes de telecomunicaciones 5G, cuyo despliegue facilitará la transmisión de datos de una forma más fluida y permitirá el desarrollo definitivo de los objetos inteligentes.

“En términos de infraestructuras, estamos mirando el 5G y cómo nos puede ayudar a la hora de entregar el contenido de una forma más cercana. También la computación espacial y la realidad aumentada serán importantes en cuanto a cómo enganchar a los aficionados con la competición y con el contenido”, agregó Alliot.

Para la UEFA, el cambio tecnológico que afronta el fútbol dentro de la industria del entretenimiento está generando que los grandes actores de este deporte, tanto federaciones como ligas y clubes, estén trabajando “mano a mano” en temas de innovación.

“Ahora mismo está bastante fragmentado, pero estamos abiertos, estamos hablando con los actores clave, con FIFA, con las ligas, los clubes… Somos todos parte de la misma industria, somos más socios que competidores”, enfatizó.

Dentro de la propia asociación europea, conciben la innovación como una herramienta para disminuir las diferencias entre las grandes federaciones y las pequeñas. “No veo que el hueco se esté incrementando, sino que es el momento de empujar a las que están más atrás hacia adelante”, apuntó.

En el área de innovación y redes sociales, la NBA de baloncesto es una referencia, aunque Jean Baptiste-Alliot considera que las competiciones europeas de fútbol no están lejos del campeonato norteamericano.

“No creo que estemos muy lejos de la NBA, creo que la NBA es muy buena en temas de relaciones públicas, y a la hora de asociarse con empresas punteras, como Magic Leap, de computación espacial. Por supuesto las ligas americanas son más fuertes en aspectos como el marketing, pero no veo tanta diferencia”, analizó.

La UEFA es consciente de que puede aprender sobre la capacidad del deporte estadounidense para rentabilizarse como espectáculo, pero desde su seno, Jean-Baptsite Alliot recuerda que su objetivo como organización es diferente, ya que deben velar por el bienestar de su deporte además de generar beneficios.

“Nuestro objetivo como UEFA no es solo hacer ingresos, sino también asegurarnos de que los niños sigan jugando al fútbol en entornos seguros y disfrutando de él. No se trata solo de dinero o de corto plazo, sabemos cómo es la industria hoy, pero no solo se trata de eso para nosotros. De hecho, la NBA está hablando con nosotros para temas rendimiento deportivo y otros temas… Nosotros podemos ayudarlos a ellos y ellos a nosotros”, finalizó.

