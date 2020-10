Tyronn Lue apela a la continuidad para resolver los problemas de los Clippers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-Una semana después de su nombramiento como nuevo entrenador de los Clippers, Tyronn Lue ha sido presentado oficialmente. El técnico, que la temporada pasada ejerció de ayudante del destituido Doc Rivers, ofreció una rueda de prensa virtual en la que comentó sus impresiones acerca del pasado inmediato y del futuro del equipo.

“A la hora de crear química en el vestuario y de tener continuidad, si los jugadores no coinciden sobre la cancha es probable que no se lleven bien” afirmó. “Y claro, en ese aspecto tenemos que tener en cuenta que Paul George tuvo que operarse del hombro y se perdió el training camp y los 11 primeros partidos, Kawhi tampoco pudo estar en el training camp, perdimos a Patrick Beverley en varias ocasiones… Es difícil construir algo de esta manera”.

Lou también fue preguntado por cómo planea gestionar la plantilla a nivel de liderazgo, un tema del que se habló bastante tras la eliminación ante los Nuggets. Pese a contar con jugadores de enorme talento, ninguno de ellos fue capaz de sacar al equipo del estado dubitativo y de inseguridad en el que entró en los partidos decisivos, algo en lo que el técnico, que en su trayectoria como jugador y entrenador ha coincidido con líderes de la talla de Kobe Bryant o LeBron James, considera que deben trabajar.

“Tu mejor jugador no tiene que ser siempre líder por naturaleza. No ocurre así. Creo que gran parte tiene que venir de mí, de Kawhi, George, Beverley, Lou… Tiene que ser algo colectivo. Yo tengo que enseñarles nuevas formas de ejercer el liderazgo y ellos deben enseñarme nuevas formas a mí, porque yo no lo sé todo y ellos tampoco. Creo que en este asunto la comunicación es un factor determinante”.

Aceptando la presión

Tras el duro golpe sufrido en los recientes playoffs, esta temporada se antoja trascendental para los Clippers. Este podría ser el último año de contrato de Leonard y George si deciden no ejercer sus respectivas player option, lo que añade un extra de presión a una franquicia a la que su poderosa plantilla y su último batacazo obligan a rendir al máximo. Lou no solo no negó la enorme exigencia a la que se enfrentará, sino que la abrazó como algo necesario.

“Siempre que tengas opciones de ganar el campeonato, vas a tener presión” aseguró. “Creo que Kawhi y Paul van a estar aquí muchos años. Solo tenemos que crear el ecosistema adecuado para ganar. Quiero ser uno de los mejores entrenadores, y para ello no queda otra que ganar”.

“Leonard y George van a tener que adaptarse a mi sistema, pero yo también tendré que ser capaz de hacer ajustas para que se sientan cómodos y rindan mejor. Además, hay que imponer un buen tono defensivo para convertirlos en los dos mejores two-way players de la liga” finalizó.