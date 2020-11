“Tus silencios”, la nueva propuesta de Nathalie Hazím

Comparte esta noticia

EL NNUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La destacada cantautora dominicana Nathalie Hazím nos sorprende este viernes con nuevo material, que parte del tema “Tus silencios”, donde se muestra a una artista cargada de fuerza y una pasión que retrata a la perfección las letras de esta canción.

Esa sensación de desesperación al no obtener la respuesta de quien amas, de no sentirle, de no saber qué hacer, se emite en cada segundo de este video, y de esta poderosa canción que clama una nueva oportunidad, o al menos un final en su interior.

Nathalie, determinada a internacionalizar su propuesta, con esta nueva fórmula en “Tus silencios”, muestra un crecimiento como intérprete, saliendo de lo convencional, cada vez más segura y palpable, y sobre todo consumible para cualquier mercado.

“Pensé mucho en esta versión, porque refleja a una nueva Nathalie, a una que pasó por muchos silencios, que perdió, que volvió, y que hoy puede cantar sobre eso, y puede mostrarlo sin titubeos, de forma sonora y visualmente también. A veces, uno piensa mucho en lo que el público quiere, pero llega un punto donde uno sabe, que a partir de lo que tú quieres es que eso sucede”, dijo la artista, decidida y firme sobre el surgir de este contenido musical, y futuro de su propuesta como artista.

La pieza audiovisual fue dirigida por André Ruggeri, bajo la producción de Malagana Filmworks división de Malagana Records, disquera independiente a la que pertenece la artista.

El tema fue compuesto por Nathalie Hazím, en esta ocasión bajo la producción y mezcla de Kiko Cibrián, quien se ha convertido en el compañero discográfico de Nathalie, y en cierto modo gran parte de su crecimiento como artista, llevándola a ese nivel internacional.

“Tus silencios” estará disponible desde este viernes 20 de noviembre en todas las plataformas digitales, y el video en el canal oficial de la artista en YouTube.