Trofeo al MVP del All-Star Game llevará el nombre de Kobe Bryant

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO.- La NBA ha decidido renombrar el trofeo al MVP del All-Star Game como el Premio MVP Kobe Bryant All-Star Game. Adam Silver ha sido el encargado de dar a conocer la noticia durante la conferencia de prensa anual como motivo de la celebración del All-Star Weekend en la ciudad de Chicago.

El exjugador, recientemente fallecido en un accidente de helicóptero, participó en 18 ediciones consecutivas del All-Star Game entre 1998 y 2016, siendo el jugador que más veces ha conquistado el galardón con cuatro (2002, 2007, 2009 y 2011). Ahora, dicho premio estará asociado para siempre a él a modo de homenaje.

El All-Star Weekend ha dado a la liga numerosas oportunidades para honrar la memoria de Kobe Bryant. Este viernes fue elegido finalista para ser incluido en el Salón de la Fama, una consagración que seguramente logrará a finales de año. Posteriormente, el Celebrity Game daría comienzo con 24,2 segundos previos de silencio con los que se homenajearon tanto el número de su camiseta (24) como el de su hija Giannia (2), quien también murió en el accidente. Además, la NBA anunció un nuevo formato del All-Star Game en el que se decidirá el ganador tras añadir 24 puntos a la anotación total del equipo vencedor hasta entonces. En el anterior enlace está mucho mejor explicado. Un encuentro muy especial y emotivo en el que el Team LeBron lucirá el dorsal número ‘2’ y el Team Giannis el ‘24’.

¿Por qué cambiar el nombre del premio?

Todos estos cambios fueron “abrazados” por todos los jugadores, según confirmó el propio comisionado durante la rueda de prensa. Pero la liga sabía que no era suficiente. “Así que estuvimos pensando largamente. ¿Qué podríamos hacer en el All-Star que fuera especial y que tuviera mayor permanencia en el tiempo que simplemente cambiar el número de las camisetas?”

Hubo largas conversaciones dentro de las oficinas de la liga y con los jugadores antes de dar con la solución final. “Este trofeo ha existido durante mucho tiempo pero nunca tuvo una asociación a un jugador en particular, como por ejemplo si tiene el MVP de las Finales con Bill Russell. A todos nosotros nos pareció la forma apropiada de honrarlo.”

Silver aprovechó la conferencia para anunciar que, probablemente, se lleven a cabo más homenajes en honor a Kobe Bryant, así como a la figura del antiguo comisionado David Stern, cuya muerte se había producido nada más comenzar el año. “Estoy seguro de que también habrá otro tipo de homenajes. Hay otras cosas que discutiremos con la junta de la NBA cuando nos reunamos en abril para honrar a David [Stern]. Pero en este momento nos parece apropiado hacer esto aquí en el All-Star porque nadie encarno tanto este evento como Kobe Bryant.”

Adam Silver explica por qué se jugó aquel día

Algo que se cuestionó mucho nada más conocerse la noticia del fallecimiento de Kobe Bryant fue por qué la NBA no decidió cancelar los partidos programados para dicho día. El propio Silver aprovechó la rueda de prensa para aclarar que si no se llevó a cabo dicha medida fue porque no había confirmación oficial de que Kobe y Gianna habían perdido la vida y que muchos aficionados ya habían comenzado a acudir a los distintos pabellones de todo el país.

“Estuvimos en contacto indirectamente con la familia y creo que también, en ese momento, no estaban preparados para reconocer algo que no se había aclarado”, agregó Silver. “Así que hablamos con todo nuestro equipo: Mark Tatum, el comisionado adjunto, Byron Spruell, Rick Buchanan, Kathy Behrens y otros. Luego hablamos con los equipos y les dijimos que entendíamos que si había jugadores en particular que no se veían capaces de jugar esa noche que lo entendíamos. Al igual que si no se sentían capaces de atender a los medios de comunicación y cumplir con sus obligaciones habituales, también lo entendimos.”

