Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, Mateo 28:19, en esta oportunidad expondremos el tema: “Trauma espiritual e intercontinental de parte de Dios”, esperando les sea de edificación, orientación y enseñanza.

Bien, comenzamos diciendo que un trauma es una herida causada por diversos problemas físico, emocional u espiritual. Entre los traumas físicos están los accidentes de tránsito, los pleitos y enfrentamientos entre personas. Entre los traumas emocionales están las decepciones, las roturas de relaciones por diversas ofensas verbales, traiciones, falsedad, etc., etc.

Ahora bien, el trauma espiritual es que nos interesa tratar en este artículo, tomando en cuenta que también Dios puede causar traumas a quienes no se preocupan por obedecerles y queremos poner algunos ejemplos bíblicos de esta realidad:

Primero: Tenemos la historia del sacerdote Elí, quien no corrigió a sus hijos, permitiendo que deshonraran a Dios y sus ofrendas en el templo en la nación de Israel con su mala conducta y mal ejemplo al pueblo, lo que llevó a Dios a pronunciar una sentencia contra ellos de que morirían ambos el mismo día, esto provocó un trauma en el sacerdote Elí que murió al recibir la noticia. 1ra. Samuel 2:27 y 1ra. Samuel 4:12 al 22.

Segundo: Cuando el rey David en un descuido espiritual cometió infidelidad en una relación con una mujer casada llamada Betsabe, Dios le envió el profeta Natán para reprenderlo y advertirle lo que vendría sobre él y su familia por este hecho, lo que provocó diversos traumas familiares y emocionales y todo sabemos lo que pasó después con Amnón y Tamar, con Absalón y por último como Adonías y Salomón. Alábado si puede… 2da. Samuel capítulo 11.

Tercero: El trauma del diluvio en aquellos que entraron en el Arca por el temor de que cuando lloviera nuevamente pudieran morir anegado en agua, por lo cual Dios estableció el Arcoiris como señal de que no destruiría la tierra con agua… Génesis capítulo 6 y 9.

En este mismo sentido, podríamos mencionar más hechos traumáticos como castigos divinos a quienes le desobedecieron en la antigüedad en el pueblo de Israel, como el caso de Samson, Saul, Nabucodonosor, el profeta Jonás, el cautiverio babilónico en los días del profeta Jeremías, etc., etc., pero queremos enfocarnos en los juicios futuros que presenta la Biblia para la humanidad, por su rebelión e incredulidad al plan de salvación mediante Jesucristo como medio único de reconciliación con Dios. Juan 14:6.

Mis queridos hermanos y amigos, la pestilencia intercontinental del coronavirus y sus secuelas, es una profecía en vigencia, tal como el mismo Cristo lo predijo, según Mateo capítulo 24, de que habrá pestilencia en diferentes lugares, es una realidad traumática para muchos hoy.

Ahora bien, los países que han estado legalizando el aborto, el casamiento entre hombres con hombres y mujeres con mujeres y de paso el consumo de cannabis (marihuana) son los más afectados hoy por esta pandemia o plaga del Covi-19, ¿si o no? ¿Será esto una coincidencia o Dios sabe dirigir sus traumas?

Por otro lado, tenemos las señales de las guerras y rumores de guerra que ha habido y habrá y sabiendo que el continente americano y de paso Estados Unidos de Norteamérica, no aparece como potencia para los tiempos finales, sino el antiguo imperio romano, lo que es hoy el territorio europeo y los reyes del oriente (Asia), que podrían ser los chinos, los árabes y los coreanos, esto nos lleva a pensar que Dios puede permitir una guerra donde Norteamérica pierda su hegemonía, y no sea ayudada por sus “aliados”, provocando que sus enemigos internacionales le quiten su posición actual, como juicio por sus promociones pecaminosas antibíblicas y su rebelión a Dios. ¿No lo cree usted así?

Hermanos y amigos, una guerra de Norteamérica contra sus enemigos de oriente que le provoque la derrota traería un trauma internacional o intercontinental para aquellos que han puesto su fe y su esperanza en la potencia económica del continente americano, lo que llevaría a las naciones a buscar nuevos horizontes, para dar paso al llamado nuevo orden mundial. Apocalipsis 16: 8 al 18; Apocalipsis 17:3 al 18.

No se sorprenda después si esto acontece en cualquier momento porque de alguna manera la palabra de Dios se va a cumplir, y América y/o Estanos Unidos no están incluidos como potencia mundial para el fin…, quienes aparecen son los reyes del oriente (asiáticos) y el antiguo imperio romano (los europeos). Esto traerá el trauma y el shock, que muchos no se imaginaron, por lo que les aconsejo de haber una guerra entre Estados Unidos y alguno de estos países de Asia, salir de ahí con tiempo…. Y si se va a arrepentir y convertir a Jesucristo ahora es el momento… Daniel capítulo 7; Apocalipsis 16:8 al 18; Hechos 3:19.

Así que, de producirse este trauma intercontinental no tendrá otro objetivo que un escarmiento para todos los moradores de la tierra, para llevarlos a alinearse con su Creador, el Dios que revela la Biblia y venir a él arrepentido y procurando la reconciliación a tiempo…

Que el señor nos bendiga y nos ayude a todos…

Por Miguel de J. Ramírez P.