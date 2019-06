Tony Peña Guaba: “No voy a ser miembro de un partido bisagra y sin propuesta política”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dirigente político y miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Tony Peña Guaba, aseguró que renunció del partido blanco porque a estas alturas no formará parte de un partido bisagra que no tiene propuesta política.

“Por primera vez en mi vida renuncié del Partido Revolucionario Dominicano, lamentablemente yo no voy a estas alturas del juego, con 51 años a ser miembro de un partido bisagra, organización que no tiene propuesta política”, expuso Tony Peña en entrevista para El Nuevo Diario A.M., que se trasmite de lunes a viernes por la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Puntualizó que el partido blanco no ha planteado propuestas sobre temas importantes que afectan la sociedad dominicana e indicó que el PRD ha sido tirado al zafacón de la basura, y está completamente apegado a lo que diga el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El ex secretario general del partido del jacho, expresó que ya ha realizado algunas juramentaciones de compañeros que pertenecían al PRD, al tiempo de precisar que seguirá realizando visitas a perredeístas en todo el país, además de sectores sociales y políticos que según manifestó vendrán al partido moderno.

Peña Guaba afirmó que a medida vaya solidificándose la campaña, con la polarización entre los grandes partidos estimó que se comerán al PRD, porque a su entender, dicha organización política no va a presentar propuestas, ni abordara temas nacionales que puedan ser vendibles ante la dirigencia de ese partido, que tienen su autoestima en el suelo.

En otro sentido, el dirigente político señaló que en cualquier otro país que no existiera la reelección no se estuviera tocando ese tema, al tiempo de advertir que sería una vergüenza mundial someter ante el Congreso Nacional una reforma a través de la compra de legisladores.

Dijo que “aquí se quiere imponer una cosa a sangre y fuego con dinero del pueblo dominicano, ofreciendo 30 y 40 millones de pesos, eso va a ser un escándalo mundial, afortunadamente no va a pasar y el PLD tendrá que buscar otro candidato presidencial para que lo represente en el 2020”.

