Tommy Galán: la detención de exfuncionarios del PLD es una persecución política

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Tommy Galán, calificó este lunes los apresamientos de exfuncionarios de ese partido como una persecución de carácter político.

Galán manifestó que el Gobierno ha asumido al Ministerio Público como el brazo impulsor de la reelección. “Así lo evidencian con este tipo de acciones”.

“Un relato no es un aprueba, una fábula no es una prueba, un cuento no es una prueba, una teoría sobre un hecho que está en la imaginación de alguien no es una prueba. El MP acostumbra a asumir esto como un hecho comprobado y sobre esa base actúa sin ningún tipo de medidas que vayan a preservar un principio fundamental: el principio de defensa”, indicó.

El también exsenador por San Cristóbal, dijo que en el MP y el Gobierno -sobre todo-, “hay un paralelismo”, por lo que entiende que, el Gobierno enseñó el refajo ante esta situación.

