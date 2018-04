The Dragons se coronan campeones de XXXVI Copa Saint George 2018

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- Con rotundo éxito se celebró la XXXVI SGS 2018 donde El centro educativo Saint George School mostró mejor calidad en la puntuación general adjudicándose el trofeo de campeones de dicho torneo que tuvo como cede las canchas del centro educativo participando más de 400 atletas de diferentes colegios en las disciplinas de fútbol, voleibol y baloncesto.

Entre los colegios participantes estuvieron Ashton School, St. Joseph School, St. Michael’s School, The Community For Learning, New Horizons, St. Thomas School, Babeque Primaria, Babeque Secundaria, St. Patrick’s School, Colegio Loyola, IQ International, ABC School, AD Maiora, Liceo Francés, Mi-El School, Colegio Dominicano De La Salle, Notre Dame School, Colegio Lux Mundi, MC School y Saint George School Como anfitrión.

La premiación estuvo a cargo de Maureen Tejeda fundadora del Saint George School y Karina Pablo de Redman directora del centro educativo. Quien otorgó palabras de agradecimiento para el director deportivo José Marte por su aporte y gran desempeño para que el torneo estuviera al nivel esperado por los asistentes.

La Copa Saint George se ha convertido en un esperado e importante evento donde se comparten valores como amistad, trabajo en equipo, espíritu deportivo, compañerismo y sana competencia. El evento involucra y hace partícipe a toda la comunidad escolar, familiar y relacionada, así como también egresados, amigos y colegios invitados.

El certamen contó con el auspicio de: Propa-Gas, Kentucky Friends Chicken, Friday, Fongamundi, Cerco auto, Check List, Gestur Educativo y la Asociación de Padres del Saint George School.

