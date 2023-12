Terapeuta familiar José Díaz advierte la sociedad está enferma y pronto será insostenible

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El terapeuta familiar José Díaz advirtió que la sociedad actual está enferma y corre el riesgo de volverse insostenible si no se toman medidas.

Díaz enfatizó que la ausencia de valores disolvió la unión familiar, el respeto y el amor por el prójimo, lo que le hace pensar que en unos años la sociedad será una selva en la que solo sobrevivirá el más fuerte.

“Tenemos una sociedad enferma, una sociedad que no es viable ni sostenible, porque si tú te pones a pensar, ¿dentro de 10 o 20 años qué sociedad quedará?, no quedará nada, es una sociedad insostenible, al ritmo que vamos estaremos en una selva donde sobrevive el más fuerte y nos vamos a estar acabando unos con otros, así no es posible tener una sociedad sostenible en el tiempo”, comentó.

En ese sentido, el terapeuta enfatizó la necesidad de retornar a los valores fundamentales como el amor a la familia.

“Tenemos que volver al amor, volver a lo básico”, expuso Díaz al ser entrevistado por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

En ese aspecto, llamó a la reflexión y a la acción, tras recordar la importancia de cultivar relaciones saludables y valores fundamentales para construir un futuro más sostenible.

¿Qué es lo que está faltando en la crianza de los niños?, es precisamente el amor, porque papá y mamá están ocupados en sus actividades productivas en la calle, cuando llegan a la casa están casados y lo que llega es un guiñapo humano, entonces, lejos de poderles dar soporte emocional a esa criatura, porque los aíslan con un aparato electrónico”, pronunció.

El profesional de la conducta comentó que las personas que “crecen llenas de amor encuentran la forma de ser feliz”, sin la necesidad de recurrir a recursos, como las drogas.

“Es una persona que tiene un balance en su vida y va a gozar de mejor salud, física, emocional y mental y ahora más que nunca que abundan las enfermedades mentales”, sostuvo.