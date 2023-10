Terapeuta considera las personas auténticas tienen mayor expectativa de vida 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- De acuerdo con el terapeuta José Díaz, a diferencia de las allantosas, las personas auténticas tienen una mayor expectativa de vida, porque suelen mostrarse tal cual son, obviando las apariencias y liberándose del estrés que genera intentar encajar en el marco impuesto por la sociedad.

“Cuando vivimos desde esa óptica tenemos una vida mejor, tenemos menos estrés, tenemos una vida mejor, nos enfermamos menos y aumentan nuestras expectativas de vida. Las personas auténticas viven mucho mejor que el allantoso”, comentó.

Al ser entrevistado por la comunicadora Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dr. Controversia”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Díaz expuso que generalmente las personas auténticas tienen mayor esperanza de vida, porque se protegen física y emocionalmente.

(Ver programa).

Según indicó, esta clase de individuos no temen mostrar sus sentimientos, porque no los ve como algo que los haría débiles, por eso se apegan al principio de que en ocasiones está bien no tener que sonreír.

“La persona auténtica sabe sacar su espacio para descansar, porque se ama a sí mismo, saca tiempo para dormir lo suficiente y sabe cuidar la higiene del sueño, saca espacio para hacer ejercicio y moverse de alguna manera”, detalló.

Asimismo expuso que las personas auténticas “cuidan siempre su salud mental andando con personas positivas, sacando de su vida a los tóxicos que siempre viven hablando de lo negativo”.