Taxista dominicano asesina esposa en Queens

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Un taxista dominicano identificado como Emmanuel Villar, de 50 años de edad es el presunto asesino de su esposa Yvette Villar, de 43 años, en un hecho ocurrido ayer jueves en el apartamento que compartían en Queens.

Según medios locales, Villar luego de escapar de la escena del crimen llamó dos veces al 911 pidiendo que enviaran policías para que lo mataran, porque si no, él se iba a suicidar. “Maté a mi esposa y quiero que envíen policías para que me maten a mí, de lo contrario, me voy a matar”, le dijo el conductor de Uber al 911 en la llamada.

Después que dio su ubicación al sistema de emergencias, Villar fue arrestado por los detectives del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) sin incidentes, dijo la uniformada anoche. El taxista no pudo consumar sus intenciones suicidas porque fue capturado sin incidentes por policías que lo buscaban activamente después del asesinato.

Los vecinos de la pareja dominicana aseguraron que nunca escucharon una discusión o un escándalo entre los Villar, reaccionando asombrados por la tragedia.

La policía dijo que la víctima, que era también taxista de Uber, recibió varias puñaladas desconociéndose hasta ahora el motivo del homicidio.