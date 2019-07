Taxis voladores podrían verse en París durante Juegos Olímpicos de 2024 Los autos voladores para desplazamiento de personas ya no son una ciencia ficción como se pensaba hace algunos años atrás, esto debido a que su posible implementación y creación podrá verse en total ejecución en los Juegos Olímpicos del año 2024 en la ciudad de París. ———————— Disney On Ice listo para presentarse en RD del 23 al 28 DE JULIO Héctor Romero hferom@dparranda.net Los días para la llegada del espectáculo Disney On Ice cada vez son menos, y así lo anunciaron sus realizadores y auspiciadores quienes se sienten felices por la acogida de los dominicanos desde que iniciaron las ventas de boletas. El evento organizado por por Saymon Díaz y SD Concerts tuvo una rueda de prensa, donde explicaron que un gran montaje está planificado para vivir un mundo de fantasías en el Pabellón de Volleyball y donde tanto niños como adultos podrán disfrutar de esta alucinante historia. Díaz re-confirmo que del 23 al 28 de junio el público dominicanos disfrutará del espectáculo infantil “Disney On Ice presenta Mundos Fantásticos”. Disney On Ice, presentado por La Sirena, Supermercados Pola, Visa y Leche Milex, trae una nueva edición de su mágica puesta en escena, donde Rayo McQueen, Mater y el equipo “Cars” de Disney Pixar’s realizan acrobacias de alta velocidad y corren por el hielo como nunca antes. Asimismo, desde su mundo encantado llegarán Elsa y Ana, los personajes de Frozen; Buzz Lightyear, Woody, Jessie y la pandilla Toy Story se escaparan de su guardería en SunnySide, y Ariel vendrá junto a La Sirenita desde el reino submarino acompañadas de otros clásicos, que se desplazarán en sus patines sobre hielo para encantar a todos con la ternura y la magia típica de las historias de Disney, bajo la producción de Feld Entertainment. Las Funciones Martes 23 – 7:30 PM Miércoles 24 – 7:30 PM Jueves 25 – 3:30 PM • 7:30 PM Viernes 26 – 3:30 PM • 7:30 PM Sábado 27 – 11:00 AM • 3:00 PM • 7:00 PM Domingo 28 – 11:00 AM • 3:00 PM • 7:00 PM Precio de las boletas Platea Goofy RD$1,800 Platea Mickey & Minnie RD$2,300 Platea Toy Story RD$2,700 Platea Cars RD$4,400 Zona Frozen RD$6,000 Puntos de venta Tiendas La Sirena, Supermercados Pola y tuboleta.com.do Pie de foto: ———————— Segunda parte El actor, Terry Crews recientemente reveló al programa “Watch What Happens Live” con Andy Cohen, que la segunda parte de la película “White Chicks” (“¿Y dónde están las rubias?”), se encuentra en proceso. —————- Actriz La actriz estadounidense Kaley Cuoco, muy conocida por la comedia televisiva “The Big Bang Theory”, protagonizará la serie de intriga “The Flight Attendant” como parte de un acuerdo que ha firmado con Warner Bros. Television. —————— 2da pagina Realizan Ganémosle a la Diabete 2019 Bajo el concepto “Hablemos de diabetes” cientos de personas rompieron el silencio en el Jardín Botánico, en la octava edición de la carrera “Ganémosle a la Diabetes” siendo este un evento familiar cargado de alegría y movimiento bajo la organización de la Fundación Aprendiendo a Vivir. José Antonio López, presidente fundador de la Fundación, agradeció a todos los presentes por unirse una vez más a dicha carrera, declaró además que “La diabetes es una condición real que existe y nos toca a todos los dominicanos de una u otra forma, ya sea un familiar, un amigo, colega o uno mismo, todos tenemos a alguien en nuestras vidas que es afectado por esta enfermedad.” La Fundación Aprendiendo a Vivir cada año beneficia a más de 500 niños, niñas y adolescentes con diabetes del servicio de Endocrinología del Hospital Infantil Robert Reíd Cabral con educación, medicamentos y apoyo psicológico y todo un programa multidisciplinario en Diabetes. Cuenta además con un Centro de Educación donde cualquier persona con dicha enfermedad en el país puede asistir a sesiones de educación en Diabetes garantizándoles una mejoría inmediata en el manejo de su condición y una mejor calidad de vida en base a un mejor control en sus niveles de glicemia. Pie de fotos: José Santos, Carla Medina, Wendy Cepeda, Carmen López, Dollivete Ginebra y José Antonio López Alicia Puente, Jorge Musa y Mónica Puente Thea Rodríguez y Cynthia Modesto ———————- Realizan Cooking Show con Gabriella Reginato Los ejecutivos de Álvarez & Sánchez, S.A realizaron con éxito la segunda versión de Cooking Show de Pastas Gallo, con la reconocida chef Gabriella Reginato. Juan Miguel Sosa, Gerente de Trade Marketing de pastas Gallo ofreció la bienvenida a los asistentes, y señaló que en esta ocasión se trabajó con la gama clásica y sin gluten de pastas Gallo, que está compuesta por más de 30 variedades. FOTO: Gabriella Reginato y Juan Miguel Sosa ——————- Procuraduría inicia programa medioambiental para niños La Procuraduría General de la República (PGR) anunció el inicio de su tradicional campamento de verano para hijos de empleados de la institución, donde se les instruirá sobre el cuidado del agua y la tierra dentro de un programa medioambiental que incluye un proceso de reciclaje, así como actividades recreativas y educativas. El programa de verano comienza este lunes 1ero. de julio con niños de 6 a 11 años de edad, quienes disfrutarán de diversas actividades desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. El campamento es organizado por la Dirección de Gestión Humana que encabeza la licenciada Faride Guerrero, quien destacó que prepararon un programa con espacio divertido, educativo y dinámico, “en el cual los hijos de nuestros colaboradores socializarán, aprenderán y disfrutarán a través de actividades educativas, recreativas, lúdicas y culturales”. En esta edición los niños aprenderán sobre la importancia del medio ambiente, y el reciclaje, así como sobre los efectos nocivos si no se preservan los recursos naturales, además de conocer de una forma didáctica la función de la Procuraduría General de la República, su misión, visión y valores, con talleres interactivos y divertidos. PIE DE FOTO: Niños ———————- 3ra pagina´ COLUMNA DE FAUSTO PARRA Y QUE VAN A PRESENTAR COMO PROPUESTA? Fausto Parra Desde principio de los años 70, se ha venido viendo la incursión de los artistas en la política, con una marcada diferencia, esos artistas activaban en los movimientos de izquierda, sin mas aspiración que la destitución en ese momento del Dr. Joaquín Balaguer, quien los reprimió, durante 12 años. No fue hasta los años 80 que artistas como Johnny Ventura, Manuel Jiménez, entre otros, entran a la actividad proselitista con fines de llegar a obtener un puesto en el tren gubernamental, legislativo o municipal. Algo que esta bien definido con estos aristas políticos ochenteros, es que tienen una ideología, un sentimiento que viene con ellos desde los años 70, Ventura estuvo preso en varias ocasiones, por movilizarse y por las protestas en sus canciones, al igual que Jiménez, Ramón Leonardo Wilfrido Vargas, entre otros. Otras personalidades de la crónica de espectáculos y política, también han tomado parte, figuras como Carlos Batista, Consuelo Despradel entre otros han llegado a ocupar posiciones en las curules municipales del distrito Nacional. Ahora, hemos visto como personalidades de los medios actuales se han sumado a la actividad política, con aspiraciones a cargos electivos, pero la pregunta es, cual es el background de estos jóvenes. Euclides Correa (Aquiles Correa), de Oficinista, Mensajero, Operador de compañía de Beepers y Taxias, Salta a comediante y de comediante a empresario de lugares de diversión (Discotecas, Drinks) Bolívar Valera (El Boli) de Locutor, pasa a ser conductor y productor de los programas Radiales Ruta Urbana, Rumba Reggaetón y comiendo Reggaetón, luego se va a la televisión con Ruta Reggaetón y Video Hits, hoy un renombrado comediante y actor que ha venido de la mano de la familia Salcedo. Santiago Matías (Alofoke), un joven que aspiraba a ser cantante, pero que luego se dio cuenta que su talento era otro, promover la música de los artistas del genero urbano, del cual empezó un proyecto que lo llevó a ser pieza de referencia en este genero, de una pagina de internet, la cual es referente, salto a la radio con su proyecto Alofoke Radio, con el programa que en la actualidad es numero 1 en el genero urbano. Es importante que no solo artistas y personalidades, active en la política, pues, es necesario que los jóvenes vengan a cambiar las cosas que criticamos, hay que empoderarse y espero que la decisión que han tomado estos artistas, sea el detonante para que otros lo hagan; Pero también me pregunto, que ofrecerán estos jóvenes, que lo que hacen, es promover música que invita al consumo a las drogas, sexo y promiscuidad, así como el expendio de alcohol. ————— El Alfa este viernes en Punta Cana La discoteca Imagine de Punta Cana recibe, este viernes 5 de julio, al más pegado exponente urbano del país El Alfa, El Jefe en una presentación en donde el fuego emanará en el escenario. En una producción de MG Concerts, empresa de los jóvenes Luis Matta y Edwin Gómez, quienes ya han presentado con éxitos otros shows artísticos. El pasado abril fueron responsables del exitoso concierto de El Alfa, en el Anfiteatro de Puerto Plata, convirtiéndose esta en una de las presentaciones más memorables del artista. También en octubre del 2018 llevaron a Hard Rock Live el Halloween Costume Party en donde se cantaron El Nene la Amenazy y desde Puerto Rico Noriel. En esta ocasión el público disfrutará de una descarga de música urbana con El Alfa, quien goza de su mejor momento tanto en sus presentaciones en el escenario y como en la pegada de su propuesta musical, esto lo ha convertido en el artista urbano más cotizado y pegado en la actualidad. Pie de foto: EL aLFA —————- J Balvin se presenta el 31 de agosto en el Palacio de los Deportes Con la sorpresa del lanzamiento global del disco “Oasis”, que marca la alianza entre dos de los más populares artistas de la escena musical a nivel mundial junto a Bad Bunny, J Balvin trae su revolución a la República Dominicana, el 31 de agosto en el Palacio de los Deportes, como parte de la plataforma de Verano Presidente. “Oasis” se posiciona como una de las colaboraciones más esperadas, con el ‘Embajador Global del Reggaetón’ desde Colombia y el ‘Líder de la Explosión de la Música Trap Latina’ de Puerto Rico, ambos a la vanguardia cuando se trata de promoción de la música latina y con un éxito sin precedentes. Con ocho canciones, que incluyen participaciones especiales de Mr. Eazi y Marciano Cantero de Enanitos Verdes, este es un álbum único que llevará a los fanáticos a un Oasis de música perfecto este verano. J Balvin es el artista latino más escuchado en Spotify con más de 50 millones de oyentes mensuales, que lo posicionan como uno con más oyentes en el planeta. Actualmente lidera las listas de Spotify con sus éxitos “Loco Contigo” “Con Altura” y “Contra la Pared”. En 2018 quedó con nueve nominaciones en los Latin American Music Awards 2018, e inició el 2019 con siete nominaciones a los Billboard Awards en Estados Unidos, ganando a la Mejor Canción de Rap por el éxito “I like it” junto a Cardi B y Bad Bunny. pIE DE FOTO: J Balvin

Comparte esta noticia EL NUE VO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista y escritor, Fausto Polanco, candidato a la presidencia de Acroarte por la Plancha Azul llamó a la unidad, lema que ha sido su discurso durante la campaña y le preocupa que sus oponentes lleven a Acorarte a una litis judicial nuevamente, lo que entiende podría crearles grandes problemas a la institución y la actual gestión que encabeza Baldera. Dijo además que voto nulo no puede ser motivo de crisis en nuestra institución. Polanco lamentó que el candidato de la Plancha Amarilla, Alexis Beltré y su equipo se retirarán de la reunión de urgencia que convocó la Comisión Electoral en la que se anunciaría ayer la nueva convocatoria a elecciones luego de que se produjera un empate 101-a 101. Carlos Cepeda Suriel, presidente de la Comisión Electoral, además de los candidatos, invitó a los miembros del Consejo de Asesores integrados por los expresidentes de Acroarte para que conocieran el resultado de las elecciones internas celebradas el pasado sábado 29 de junio que arrojó el empate y conocer el reclamo de un voto nulo, que entienden le pertenece al candidato de la Plancha Amarilla, el cual se estableció que es nulo. En presencia de los expresidentes de Acroarte, los periodistas Napoleón Beras Prats, José Antonio Aybar, Marivell Contreras, Máximo Jiménez, Fausto Polanco (candidato), Miguel Rivera, Emelyn Baldera (actual presidenta), Carlos Cepeda Suriel, Estuardo Arias, Alexis Beltré (Candidato) y abogado notario doctor Rodolfo Pérez Mota, encabezaron el encuentro en el que fueron ratificados los resultados. Visto esto, y luego de escuchados los argumentos de las partes, Carlos Cepeda Suriel informó que convocaría a una segunda vuelta para definir quién será favorecido con el voto para encabezar el Comité Ejecutivo Nacional. “Es lamentable que el candidato Alexis Beltré, junto a Máximo Jiménez, Marivell Contreras y la presidenta de Acroarte, Emelyn Baldera, se marcharan de la reunión cuando el presidente de la Comisión Electoral, Carlos Cepeda Suriel, anunciaba la decisión de convocar a nuevas elecciones”, dijo Fausto Polanco. Comisión electoral El pasado sábado Carlos Cepeda Suriel, presidente de la Comisión Electoral, informó que en la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) se produjo un empate en las elecciones que se celebraron ese día, en la que ambos candidatos obtuvieron 101 votos. En la reunión de ayer, Cepeda Suriel informó que los miembros de la comsiión que preside, también integrada por Estuardo Arias y Maura Alcántara se pusieron de acuerdo en que se debe convocar a nuevas elecciones para la candidatura nacional. Anuncios Relacionado Comenta Comparte esta noticia Comenta