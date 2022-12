Suspenden concierto de El Alfa; dice ha sido el cumpleaños más triste de su vida

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exponente de música urbana, Emanuel Herrera, mejor conocido como El Alfa El Jefe, informó que le fue suspendida su presentación de este domingo, la cual iba a tener lugar en su natal Bajos de Haina, San Cristóbal.

El artista expresó, a través de su cuenta de Instagram, que hoy es el cumpleaños más triste que ha vivido, ya que quería regalarle felicidad al barrio que lo vio nacer.

El dembowsero tenía intensiones de celebrar su natalicio, que precisamente es hoy, regalando un concierto a sus seguidores.

“Me dieron el permiso de montar el evento, tenían 4 días montando todo y ahora me lo cancelaron. Acabo de salir del lugar y vi más de 500 adolescentes llorando por que sabían que me iba y no volvía. Eso me partió el alma. Si tengo algo es que soy realista, tengo el corazón destrozado el barrio que me vio crecer no me podrá ver, pero quiero que sepan que estoy conforme con la decisión de Dios ♥️🙏♥️ te amo Jehova ♥️🙏♥️ “, expresó el interprete de “Los aparatos”.

Asimismo, dijo que celebrará su cumpleaños el próximo martes 20, en el Malecón de Barahona.

Según las versiones de docenas de seguidores, el concierto fue suspendido porque el lugar donde se iba a realizar pertenece a un terreno de la iglesia católica.

Otra versión es que dos señoras del entorno, recolectaron firmas para que dicho concierto no se lleve a cabo en el terreno antes mencionado.

Sin embargo, el artista no explicó las razones de la suspensión del concierto.

El Alfa inició el viernes 16 una gira de conciertos gratuitos por todo el país, con el que llevará alegría en Navidad, principalmente para las personas de escasos recursos económicos.

