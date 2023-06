«Super Mario Bros: La película»: aventura sin sorpresas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- «Super Mario Bros.: La película» es una cinta animada que he visto, recientemente, para cumplir con mi cuota ocasional de nostalgia y sumarme a la conversación del momento que ha surgido desde que se convirtió en la adaptación de un videojuego más taquillera de la historia del cine. Supone, al menos, algo relativamente superior a aquel bodrio estrenado en los cines en 1993 como primer material adaptado de una propiedad intelectual de Nintendo. Su energía me resulta contagiosa por la parte visual que reproduce los rincones coloridos del reino Champiñón, pero a veces me asalta la sensación de que la aventura de Mario y Luigi nunca pasa del nivel de la rutina y pierde el efecto fantástico cuando permanece en los caminos facilones que mantienen todo el aparato de acción sujeto a situaciones en las que se ausentan las sorpresas en cada mundo visitado.

Con cierta simplicidad, la trama sigue a Mario y a Luigi a partir de los instantes en que administran un negocio de plomería en Brooklyn y posteriormente, investigando unas tuberías en las alcantarillas abandonadas, son absorbidos por un portal que los traslada hasta dos mundos mágicos. El paralelismo capta las vicisitudes por separado entre Mario y Luigi. El primero aterriza en el Reino Champiñón donde, además de buscar a su hermano perdido y de conocer a Toad, ayuda también a la princesa Peach para impedir que el malvado rey Bowser se case con ella por la fuerza y destruya su reino con una Super Estrella, mientras en el trayecto tiene una rivalidad con Donkey Kong y adquiere diversas habilidades cuando toca las cajas con el signo de interrogación que contienen los champiñones y las flores que le otorgan poderes especiales. El segundo intenta huir del castillo de lava de Bowser mientras lucha contra los temores internos que le impiden ser tan valiente como su hermano, en un territorio tenebroso en el que se respira el aroma maldad en cada pasillo.

El caso es que la aventura de Mario se estructura siguiendo el manual de las fórmulas triviales al servicio de la miscelánea nostálgica de los videojuegos de cabecera que suelen aparecer con las señas autorreferenciales, donde el héroe supera los obstáculos sin muchas dificultades al lado de sus amigos y derrota al villano escupefuego con aspecto de tortuga gruñona para quedarse con la princesa rubia.

Por lo regular, el desarrollo de los personajes se mantiene en la superficie de las descripciones establecidas del guion, y sospecho que es demasiado redundante el comentario sobre el valor de la hermandad. Solo me impresiona mínimamente el trabajo de animación que celebra la jugabilidad de plataformas de desplazamiento lateral y, consistentemente, renderiza en CGI el diseño de los personajes junto a los escenarios fantásticos con un grado de fidelidad que, dicho sea de paso, en todas las escenas preserva la esencia de los videojuegos de Super Mario creados por Shigeru Miyamoto; además de un notable esfuerzo de doblaje con las voces de Chris Pratt, Anya Taylor-Joy y Jack Black.

Se agradece, desde luego, el intento de trasladar de nuevo a la gran pantalla al fontanero de Nintendo, pero es una película a la que, desgraciadamente, le faltan unos cuantos escalones para ser entretenida. Me resulta convencional y escasa de gracia.

Ficha técnica:

Título original: The Super Mario Bros. Movie

Año: 2023

Duración: 1 hr 32 min

País: Estados Unidos

Director: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Guion: Matthew Fogel

Música: Kōji Kondō, Brian Tyler

Reparto (voces): Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan Michael-Key

Calificación: 6/10

