Steve Kerr, satisfecho por el paso al frente que han dado a nivel físico los Warriors

EL NUEVO DIARIO, WARRIORS.- Golden State salió dolido del primer partido de las Finales. Tras llevarlo medianamente bien durante tres cuartos (ganaban de 12 puntos), en los 12 últimos minutos se hundieron para ser atropellados por Boston. La sensación fue que el tono físico de los verdes estaba por encima y que tendrían complicado ponerle remedio. Pues bien, lo han conseguido. Guiados por la energía desbordante de Draymond Green, anoche se vio a unos Warriors más duros y metidos en cada acción. Tal intensidad se tradujo en un contundente triunfo que hace sonreír a Steve Kerr, quien no puede más que aplaudir el trabajo de sus pupilos.

«Creo que todos estaban más comprometidos. Se hizo patente sobre la cancha que nuestro nivel de fuerza y ​​físico aumentó bastante esta noche. Simplemente tenía que ser así», comenta el head coach de los californianos.

Kerr tenía claro lo que necesitaban, pero ponerlo en práctica no es tan sencillo salvo que cuentes en tus filas con Green. El ala-pívot deja claro que uno de sus cometidos en el segundo partido era establecer el nivel de intensidad del equipo.

«Definitivamente se ha tratado de un ajuste de actitud, de decirle a los chicos que me sigan a ese lado de la cancha. Si no envío ese mensaje… ¿quién lo hace? Son quienes pensábamos que eran, así que sabíamos que teníamos que mantener el pie en el acelerador y no soltarlo. Lo hicimos», recalca.

Poner el 1-1 en la seria abre muchas opciones para los Warriors, sobre todo porque tienen activo un récord de 26 eliminatorias de playoffs consecutivas ganando al menos un partido en la carretera, algo que necesitan hacer de nuevo para recuperar el factor cancha y ser campeones. Les queda trabajo por hacer. Green siente que han recuperado la buena senda para conseguirlo.

«Nos pusimos nuevamente en posición para tomar el control de la serie. Por el momento no hemos tomado el control, pero nos hemos puesto en la posición idónea para salir a jugar y hacerlo realidad», sentencia.

