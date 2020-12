Stephen Curry y los Warriors hablan sobre una nueva extensión de contrato

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Stephen Curry quiere pasar toda su carrera en Golden State Warriors. El dos veces MVP de la NBA quiere cerrar el círculo en el equipo que inició su carrera y cerrar el círculo como uno de esos chicos que han jugado para una sola organización. Con ese objetivo, el base señala que ya han empezado las conversaciones de cara a una nueva extensión de contrato que prolongue su permanencia en la franquicia de San Francisco.

“Todo está sobre la mesa en este momento. Es cuestión de dejar que las cosas salgan como deben. Es algo en lo que justo estamos trabajando ahora”, comenta sobre una hipotética renovación que daría continuidad a la extensión por cinco años y 201 millones de dólares que firmó en 2017. Tal acuerdo hace que su vinculación con los de la Bahía se extienda por ahora hasta 2022.

Pero Curry quiere mucho más. Aunque admite que en un primer momento la meta era disputar 16 temporadas NBA como su padre, Dell Curry, en estos momentos no se pone una fecha límite; es más, incluso deja caer la opción de mantenerse en activo hasta los 40 años.

Curry, de 32 años, está entrando en su duodécima temporada en la NBA, y siempre tuvo como objetivo jugar 16 años en la liga, como lo hizo el padre Dell.

“Ese fue siempre el objetivo, pero ahora se trata de escuchar a tu cuerpo. Quién sabe. No se puede predecir el futuro. Siempre he dicho que quiero jugar mientras pueda jugar al nivel que deseo, y espero que puedas mantenerme esa posición para poder terminar bien. No sé qué significa eso exactamente, pero espero que esté más cerca de los 40 años”.

Siempre con Warriors

Stephen Curry está contento con el trabajo de la franquicia en el mercado. Como todos en la organización, está dolido por la grave lesión de Klay Thompson, pero de igual modo entiende que se están poniendo las bases para seguir aspirando al anillo y tiene claro su papel en ello: “Quiero ser parte de eso”. Y no habla de esta temporada, sino de un futuro que le mantenga hasta su retirada jugando para Golden State.

“Usar la misma camiseta todo el tiempo que pueda, es un gran objetivo, seguro. Sería entrar en un club de élite con chicos que han jugado siempre con la misma organización y han tenido éxito y alcanzado la grandeza en ese sentido. Eso sería un logro asombroso, algo de lo que obviamente he hablado públicamente y con lo que estoy muy comprometido. Pero eso también implica que hay mucho más por hacer en la cancha y, de nuevo, no puedo adelantarme a lo que será el final. Disfruta el momento, disfruta de los retos que tenemos por delante y de lo que me queda por lograr como jugador”, concluye.