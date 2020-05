Stephen Curry y el protector bucal en la cancha

Comparte esta noticia

El NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Datos en la NBA hay incontables para hablar de todos los jugadores que la componen, y más en concreto de las estrellas de la misma. Sin embargo, queremos aprovechar la suspensión de la NBA para indagar en aspectos de estos grandes jugadores que nos acerquen a un lado más personal y curioso de los mismos que quizás desconocías.

Hoy llega el momento de ocuparse de uno de los mejores jugadores de la actualidad de la Liga, Stephen Curry, quien más allá de los récords que ha roto durante su fantástica carrera guarda curiosidades que ahora os presentamos.

Cambiando Nike por Under Armour. Empezamos con un historia de zapatillas. Stephen Curry abandonó Nike para firmar con Under Armour en 2013, una decisión que tomó después de que la marca del swoosh rechazase atender sus peticiones. ¿Y cuáles eran estas? Pues estampar en sus botines una referencia a un versículo del Nuevo Testamento de la Biblia, exactamente al 4:13 en alusión a la carta de San Pablo a los Filipenses. Nike dijo no y el desencuentro fue aprovechado por Under Armour, firma que sí atendió a sus requisitos para colocar ‘4:13’ en sus cordones y escribir ‘I can do all things…’ en sus botines en referencia al texto del mencionado versículo que dice: I can do all things through Christ who strengthens me.

Descartado por bajito. Cuando Steph concluyó el instituto su plan no era otro que seguir los pasos de sus padres acudiendo a la Universidad de Virginia Tech. No pudo hacerlo. La mencionada institución no quiso contar con él al pensar que era demasiado bajito. Finalmente se decanto por la Universidad de Davidson, donde pasó tres años hasta llegar a ser el máximo anotador de la división I de la NCAA en 2009 con 28,6 minutos por encuentro.

Triples a Dios. Si hay algo que destaca del juego de Stephen Curry es su capacidad para meter triples desde cualquier parte de la cancha. Cada vez que convierte uno la ya leyenda de los Warriors se da un golpe en el pecho y después señala al cielo. No es una celebración casual. Según él mismo ha explicado, tal forma de celebrar las canastas surgió en la Universidad de Davidson, donde empezó a hacerlo con su madre, primero tras el himno y después con los triples. Respecto al mensaje, señala que es una forma de recordar el siguiente mensaje: “Ten siempre tu corazón al servicios de Dios”.

Conoció a su esposa en la adolescencia. Formando parte de un grupo juvenil eclesiástico cuando tenía 15 años, Stephen Curry conoció allí a Ayesha Alexander, quien se terminaría convirtiendo en su esposa en 2011. Sin embargo, no fue hasta que Steph estaba en la universidad y Ayesha trataba de iniciar su carrera como actriz cuando empezaron a salir. Curry lleva tatuada en su mano derecha una leyenda en hebreo que significa “el amor nunca falla”. Tal frase está dedicada a su mujer.

Wardell, su primer nombre. Así es. Aunque para todos sea conocido como Stephen Curry, el nombre que le pusieron al nacer es exactamente Wardell Stephen Curry II. Desde pequeño muchas personas lo han conocido como Steph, pero ello no ha evitado que de igual modo haya amigos suyos de la infancia que aún se dirigen a él como Wardell.

Actor en la infancia. Con tan solo ocho años Stephen Curry apareció en un anunció de Burger King junto a su padre, Dell Curry, quien por entonces era jugador de la NBA. En tal comercial el padre del dos veces MVP explicaba a su hijo qué debía hacer para llegar a convertirse en una súper estrella del baloncesto. Resulta realmente curioso como el anuncio vaticinó lo que vino después.

Relación con Petrovic. Corría el año 1992 cuando Stephen Curry acudía al Concurso de Triples del All-Star para ver la actuación de su padre en las rodillas de Biserka Petrovic, madre del tristemente fallecido Drazen Petrovic. Esa imagen, la cual tuvo lugar el mismo día en el que vimos a la que se convertiría en estrella de los Warriors compartiendo encuadre con el propio Drazen, acabó por dar lugar a una estrecha relación entre ambas familias que vivió un momento realmente emotivo en 2015, cuando Stephen envió una de las camisetas con las que disputaría las Finales de dicho año a la madre de Petrovic.

De los Panthers. Natal de Akron (Ohio) –sí, mismo sitio que LeBron James–, Stephen Curry pasó sin embargo toda su infancia en Carolina del Norte, ya que su padre firmó con Charlotte Hornets poco después de su nacimiento. Allí, su pasión por el fútbol americano y en concreto por los Carolina Panthers fue creciendo hasta ser a día de hoy aficionado acérrimo del mencionado equipo de la NFL:

Entrenamiento a ciegas. La habilidad que tiene Stephen Curry sobre la cancha no es casualidad. Con un enorme talento, el tres veces campeón de la NBA nunca ha dejado de lado una ética de trabajo que le permitiese mejorar día a día. Así, cada verano regresa a Carolina del Norte y trabaja con Brandon Payne –entrenador que lo acompaña desde 2011– para realizar diversos ejercicios entre los que se incluye el uso de gafas estroboscópicas como las que utilizan los militares. Con tales lentes, las cuales distorsionan la vista y crean vacíos de percepción, Curry realiza ejercicios de bote y dribling. Entre los diferentes ejercicios se incluye uno de bote mientras con la otra mano debe lanzar y atrapar una pelota de tenis. Según su padre, Curry es un 25 por ciento naturaleza y un 75 por ciento trabajo.

El protector bucal. Una de las imágenes más recurrentes de Stephen Curry sobre las pistas es la de verle mordiendo su protector bucal. ¿Es una manía? ¿Es una especie de amuleto? Nada de eso. La historia comienza en su etapa universitaria de Davidson. Allí, durante un partido, recibió un codazo en la boca que hizo que desde entonces lo utilice. En la actualidad asegura que le ayuda a pensar en la cancha. “Lo mastico sin darme cuenta cuando estoy pensando. Luego el juego continúa y no me doy cuenta de que está colgando”, explica al respecto de un elemento más de su indumentaria que cambia cada tres o cuatro partidos.

Ritual previo al partido. Stephen Curry es de esos jugadores que necesita mantener una rigurosa rutina para llegar concentrado a los partidos. Así, siempre empieza a ejercitarse 90 minutos antes de saltar a la cancha y sale a la misma con los cordones desatados, los cuales ata una vez se encuentra sobre la misma. Como añadido, suele poner un tuit con el mensaje ‘locl in! #dubnation’. Según él es una manera de cerrar el círculo de su concentración de cara a un partido.

Anuncios

Relacionado