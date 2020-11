Stephen Curry: “Sabemos que podemos competir con cualquiera”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La lesión de Klay Thompson para toda la temporada ha supuesto un doloroso mazazo para las aspiraciones de los Warriors. Pero también para sus compañeros, con algunos de los cuales ha forjado una gran amistad durante los últimos años. Stephen Curry, dos veces MVP de la temporada, admitió que no pudo evitar las lágrimas cuando recibió la noticia. Ahora, ha transformado esta tristeza en motivación.

“Sabemos que podemos competir con cualquiera”, compartió el base con el periodista Marc J. Spears. “Sabemos lo bueno que es Klay. No me malinterpretes. Pero hemos escuchado lo que se dice por ahí. Que es el final para nosotros. Que este año no haremos nada. Que qué haremos en el futuro. Pero solo vivimos el presente. Sabemos que los Lakers son los campeones defensores. Tenemos que vencerlos. Y estamos listos para ello.”

Los Warriors completaron la temporada 2019-20 con el peor récord de toda la liga después de alcanzar las Finales de la NBA durante cinco temporadas consecutivas. Sin embargo, las piezas y el talento con el que contaban este curso es superior al de entonces. Con Curry y Klay saludables, además de Andrew Wiggins, Draymond Green y el pick 2 del draft, muchos esperaban que los de la Bahía compitieran de nuevo por el anillo.

Sin embargo, estos pensamientos cambiaron drásticamente tras conocerse la lesión del escolta y, ahora, las expectativas del equipo han disminuido considerablemente. A pesar de ello, en las oficinas de Golden State no han abandonado la tarea de confeccionar el mejor roster posible.

Desde la lesión de Thompson, los Warriors seleccionaron a James Wiseman en el draft, cerraron el traspaso de Kelly Oubre Jr. y firmaron a los agentes libres Brad Wanamaker y Kent Bazemore. Unos movimientos que Curry cree que impulsarán el nivel del equipo.

“Seguramente sea difícil al principio”, continuó el tres veces campeón de la NBA. “Hemos estado esperando siete meses para volver a jugar. No ver a Klay en la cancha será extraño. Pero creo que hemos hecho un muy buen trabajo. Tendremos que aprender mucho y de manera muy rápida, y necesitaremos el compromiso total de todos.”

No hay duda alguna de que los Warriors son mejor equipo con Klay Thompson en la cancha. Su lesión supone un terrible dolor a distintos niveles pero, al mismo tiempo, la franquicia no ha perdido ni un ápice de confianza en sí mismos. Un equipo motivado, con Stephen Curry en nómina, está capacitado para completar una gran temporada en la NBA.