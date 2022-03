Stephen Curry confía en llegar a tiempo a los playoffs: «Soy optimista»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, OAKLAND.- Tras su reciente lesión, han sido inevitables las dudas acerca de si Stephen Curry estará listo para arrancar los playoffs. Los Warriors calificaron la baja del base como indefinida y aseguraron que no será revaluado hasta dentro de dos semanas, pero en sus recientes declaraciones el base ha asegurado confiar en estar plenamente recuperado para la postemporada.

«Tenemos tiempo por delante, así que soy optimista» dijo en la previa del encuentro que midió a Golden State con los San Antonio Spurs. «Según me han dicho, no hay que forzar los ligamentos que rodean al hueso y la articulación en la fase inicial de la recuperación, ya que es la etapa en la que se hace un mayor progreso. De esta manera, cuando vuelva a calzarme las zapatillas y empiece a hacer ejercicios en pista no tendré que lidiar con mucho dolor ni nada por el estilo».

El base fue preguntado también por la acción que supuso su lesión, en la que Marcus Smart se lanzó al suelo a por el balón y acabó torciéndole el tobillo. Curry no quiso culpar al de los Celtics, pues asegura que no hubo ningún tipo de maldad en su acción.

«Sé que no estaba intentando hacerme daño. Esa es su forma de jugar. No hay muchos jugadores que se hubiesen lanzado de esa manera, pero eso no quiere decir que actuase de forma maliciosa o sucia».

Curry está promediando 25,5 puntos y 6,3 asistencias por partido, y, pese a que su nivel ha ido decayendo con el paso de los meses, ha ayudado a los Warriors a ocupar la tercera posición del Oeste con un balance de 47-24. Los de Kerr tratarán de conservar dicha posición en los 11 partidos que les quedan, quizás incluso de recuperar la segunda, mientras confían en que Steph pueda unirse a ellos lo antes posible.

