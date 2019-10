Stanton no estará en la alineación de New York para juego 4

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. Giancarlo Stanton no estuvo en la alineación de los Yankees para el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Astros el jueves.

Stanton, quien está lidiando con un tirón en el cuádriceps derecho, no ha visto acción desde la victoria de los Bombarderos, 7-0, sobre Houston en el Juego 1. El cañonero bateó de 4-2 con un jonrón solitario.

Aunque Stanton sigue en la banca, el conjunto neoyorquino cambió un poco el orden para el Juego 4 al subir a Hicks, quien bateó de noveno en la derrota en el Juego 3 el martes, a tercero en el lineup. El venezolano Gleyber Torres, quien continúa encendido en el plato, pasó de cuarto bate, mientras que el dominicano Edwin Encarnación y Brett Gardner bajaron de quinto y sexto, respectivamente.

Let’s get back to it. #NextManUp pic.twitter.com/pFXlw4eRSU

— New York Yankees (@Yankees) October 17, 2019