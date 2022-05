Solicitan construcción de un mercado en Yamasá

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, YAMASÁ, MONTE PLATA.- La Comisión de Desarrollo del municipio de Yamasá demandó este martes de las autoridades la construcción de un nuevo mercado que beneficie a los mercaderes y la población en sentido general.

Según indicó el representante de la comisión, Celestino de la Cruz, la actual gestión de Gobierno tiene planificado el inicio de la obra, sin embargo, dijo que esta se necesita con urgencia y que debe ser construida en otro lugar donde haya más espacio, y que los productos y vendedores estén en mejores condiciones.

“Esto no tiene higiene, aquí no hay un mercado, aquí se está vendiendo la cosa en plena calle, los víveres y carnes están en las aceras y el peatón tiene que tirarse a la calle porque no hay espacio, los vendedores han tenido que cogerla para poner sus productos porque el espacio que tiene el mercado no les he suficiente, la demanda que hay aquí es para que Yamasá tenga un mercado grande y seguro”, explicó De la Cruz.

Mientras, Bolívar Hernández de la Cruz, indicó que el Gobierno debe enfrentar esta necesidad como prioritaria, al tiempo que, señaló que Yamasá debe consumir productos en mejores condiciones, asegurando que las personas se ven en la obligación de ir a comprar porque es el único “mercado ” que hay.

“Nosotros no merecemos estar comiendo productos del suelo, no hay espacio, lo comestible vive en el piso, nosotros estamos vivo “a chepa”, las enfermedades eso lo provoca”, explicó Bolívar Hernández, al tiempo que solicitó a las autoridades la construcción de un mercado moderno e higiénico, para que Yamasá disfrute de buena salud.

La Comisión de Desarrollo afirmó que han estado explorando terreno para esta construcción y que el lugar más factible es donde funciona la oficina de Agricultura, por lo que hacen un llamado a las autoridades a disponer de los recursos necesarios para la ejecución de la obra y que la misma se realice lo antes posible.

Vendedores

Vendedores del mercado se oponen a ser traslado a otro lugar, debido a que temen las personas no vayan a ir a comprar, al tiempo que aseguran donde están hay terreno suficiente para la construcción de un mercado moderno.

