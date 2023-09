Situación sobre el embarazo adolescente no deseado en República Dominicana

Por: Yamelle Hernández.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A propósito de que hoy martes 26 de septiembre se celebra el Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, es menester conocer cómo se encuentra esa situación en la República Dominicana.

El embarazo en los adolescentes se trata de una problemática social bastante común en muchos países. Solo en el 2019 se calcula que adolescentes que oscilan ente las edades de 15 y 19 años, pertenecientes a las naciones de ingreso mediano bajo, poseían 21 millones de embarazos al año y que estos tenían un aproximado de no ser deseados de un 50 %, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La República Dominicana no se encuentra exenta de esta circunstancia. En el país, el tema siempre ha dado de que hablar puesto que el informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) en el 2022 titulado “Visibilizar lo Invisible: La necesidad de actuar para poner fin a la crisis desatendida de los embarazos no intencionales”, describe que el 84 % de los embarazos que se produjeron durante 2015 y 2019, ocurridos en mujeres de 15 a 49 años de edad, no tuvieron la intención de realizarse, es decir, fueron intencionales. Ya para el 2004 y el 2020, la tasa de nacimientos en el público adolescente se ubicaba en 54 por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años.

Esto demuestra la falta de atención, cuidado y consciencia que se tiene acerca del embarazo adolescente en el país. Tanto es así que más del 15 % de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes no aplican o conocen anticonceptivos, ni siquiera de los más actuales, pese a haber tenido un año sexualmente activo el año previo a la investigación. La República Dominicana ocupa el tercer lugar de los países de toda América Latina y el Caribe con un aproximado de un 22 % de féminas que no usan métodos de protección sexuales.

“La educación sexual en la República Dominicana sigue siendo limitada o inexistente en el sistema público oficial. Por tanto, muchos de los problemas están enraizados en una estructura patriarcal, en un sistema que se ha dejado arropar por imposiciones dogmáticas”, fueron las palabras de Desiree del Rosario, coordinadora del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-Intec), al presentar junto con Dalul Ordehi, decana del Área de Ciencias Sociales y Humanidades, y vicerrectora de Administración y Finanzas del Intec, el estudio documentado como “Deudas y moras del país con las mujeres: Analizando los nudos que limitan la igualdad sustantiva y la autonomía 2022”.

De acuerdo a la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en el Anuario de Estadísticas Vitales 2021, madres menores de 20 años tuvieron un total de nacimientos que degradados se obtienen 20,529:

– Para niñas de 11 a 13 años fueron 86.

– Las de 14 y 15 años de 1,609.

– En el caso de las de 16 y 17 años tuvieron 5,959.

– Las de 18 y 19 años contaron con 12,885.

Es de suma importancia contar una correcta formación en materia de educación sexual, conocer sobre los riesgos y maneras de cuidado. Los embarazos en adolescente son una gran polémica que afecta en muchísimo sentidos y es necesaria la intervención de todos, dejando de lado la ignorancia y los tabúes que existen en relación al sexo.