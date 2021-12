Sigue disputa entre Dwayne Johnson y Vin Diesel, ahora en una escena de la serie “Alerta Roja”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La nueva comedia de acción de Netflix, “Alerta Roja”, da un gran golpe por el coprotagonista de “Fast & Furious” de Dwayne Johnson “The Rock” a Vin Diesel, quienes todavía aparentemente continúan con la enemista, luego de que el actor pidiera una revancha públicamente.

La infame disputa entre las dos estrellas de acción ha estado bien documentada durante estos años y es la razón por la que Dwayne Johnson “The Rock” dice que no regresará como “Luke Hobbs” para ninguna otra entrega principal de Fast & Furious en el futuro.

Con “Red Notice”, es evidente que La Roca no retrocede ante su postura sobre Diesel, con una broma en el diálogo que seguramente arrojará leña al fuego.

La situación entre Dwayne Johnson y Vin Diesel se hizo pública en 2016, donde La Roca llevó su frustración con su coprotagonista de la franquicia “Fast and Furious” a Instagram, en ese momento no mencionó nombres, sino enfatizando sobre un conflicto generado entre ellos.

Diesel más tarde dejó constancia de lo cerca que estaba de Dwayne Johnson “The Rock”, incluso refiriéndose a él como un “hermano menor”, pero Johnson rápidamente refutó esa noción. Desde entonces, Diesel ha reducido su disputa a que ambos sean “hombres alfa”, mientras que The Rock parece verlo más como una diferencia en sus visiones creativas y en cómo abordan el tratamiento de los demás.

Su agria relación se devolvió hasta el punto de que Dwayne Johnson no pudo filmar escenas con Vin Diesel en “The Fate of the Furious”, y estuvo completamente ausente de F9. Cualquiera que sea la verdad de esta disputa, The Rock no parece estar contento con Diesel en lo más mínimo, y su frustración parece trasladarse a sus otros proyectos.

Ciertamente, no tiene ningún problema con las bromas a expensas de Diesel que aparecen en películas no rápidas y furiosas en las que está involucrado, como “Red Notice”, incluso si no es él quien las hace.

La broma en cuestión es un comentario rápido que Reynolds hace al final de la película, donde menciona la cinta de audición de Vin Diesel para el musical de la película de Universal, “Cats” y lo aterrador que es contemplarlo.

No está claro si fue improvisado por Reynolds o un golpe deliberado potencialmente ideado por Dwayne Johnson “The Rock”, pero es seguro que solo alentará aún más su situación, a pesar de que Vin Diesel lo invitó de vuelta a “Fast & Furious” para la décima entrega.

Claramente, la mala sangre entre ellos debe ser suficiente para que el tiempo no pueda curarla del todo, al menos a los ojos de La Roca. Con una secuela de Hobbs y Shaw ya en proceso, parece que Johnson todavía insiste en no apegarse a la franquicia principal de “Fast & Furious”, al menos mientras Diesel esté involucrado.

En cambio, está tallando su propia minifranquicia dentro de la serie de larga duración y notablemente exitosa como Luke Hobbs, con Dominic Toretto de Diesel a la vista.

Pero el final de los equipos de Dwayne Johnson “The Rock” y Vin Diesel parece marcar solo el comienzo de sus colaboraciones con Ryan Reynolds, tanto dentro de la franquicia Fast & Furious como fuera de ella. La puerta está abierta de par en par para que Reynolds continúe coprotagonizando como el agente de la CIA Victor Locke en las películas de Hobbs & Shaw, incluso si es solo para una escena de cameos rápidos.

Y con “Alerta Roja”, Netflix está tratando de lanzar su propia franquicia con las dos estrellas, sugiriendo que Johnson y Reynolds están destinados a hacer muchas más películas de acción juntos.

