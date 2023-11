Señalan práctica del «voto castigo» en cultura dominicana e importancia de partidos lo tomen en cuenta

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El politólogo y comunicador Milcíades Guevara analizó cómo el «voto en contra» se ha convertido en una práctica arraigada en la cultura del pueblo dominicano como una forma de expresar su desaprobación hacia ciertos políticos y gestiones de gobierno.

Guevara señaló que, al analizar la historia electoral del país, se puede observar que una gran parte de los dominicanos que han participado en elecciones no lo han hecho necesariamente para respaldar a un candidato en particular, sino más bien para manifestar su rechazo hacia uno de los contendientes a cargos públicos.

“Para comenzar podemos referirnos a las elecciones del 2004. Hubo mucha gente que no votó por Leonel Fernández, sino en contra de Hipólito Mejía, Los que entendieron que en ese tiempo el Gobierno no fue bueno, pues esos no fueron votos a favor del expresidente Fernández”, señaló.

El politólogo resaltó que situaciones similares se han repetido en elecciones posteriores, como las de 2012, cuando Hipólito Mejía nuevamente fue candidato presidencial, y se pudo observar el mismo fenómeno en las elecciones de 2020, cuando una parte significativa de la población dominicana votó en contra del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que estaba en el poder, y respaldó al actual presidente de la República, Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“En las elecciones primarias del Partido Revolucionario Moderno hubo un voto masivo en contra de algunos candidatos de manera interna y el mejor ejemplo es Manuel Jiménez, ahí hubo un grupo de personas que no votó a favor de Dío Astacio ni de Bertico Santana, hubo gente que se levantó que siquiera tenían una militancia activa dentro del partido de gobierno”, añadió.

El politólogo subrayó la importancia de que los partidos políticos, especialmente el PRM que actualmente gobierna, consideren el «voto de castigo» como un factor culturalmente arraigado al seleccionar a sus candidatos para futuras contiendas electorales.