Senadora de Puerto Plata aboga por tres causales del aborto y advierte que “no se personalice el tema”

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.- La senadora puertoplateña Ginette Bournigal de Jiménez, aseguró este sábado que se debe “tener mucho respeto y cuidado en manejar un tema tan delicado como son las tres causales justificadas del aborto”.

Planteó que las tres causales deben incluirse en el Código Penal e hizo un llamado a la mesura y al entendimiento, ya que se debe tener mucho cuidado “en personalizar el caso”, por ser un asunto donde la mujer es la protagonista, pero involucra a la familia completa.

“Entiendo que el tema de las tres causales debe manejarse con mucho cuidado, ya que es un caso de familia, no solamente de la mujer, es algo sumamente delicado”, sostuvo Bournigal de Jiménez.

Advirtió que en el tema no se debe involucrar la fe, por lo cual las iglesias “deben entender que hay momentos y circunstancias jurídicas demostrables que pueden comprobar que la mujer y la familia tienen derecho a decidir sobre la interrupción justificada de un embarazo”.

“Cuántas vidas no se han perdido y aquí no somos tontos, ya que el que quiere practicarse un aborto se lo hace, vamos a ser de alguna manera respetuosos y educar al respecto, este no es un asunto de competencia de género, es la familia involucrada, es el amor…”, sostuvo.

La veterana congresista perteneciente al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), señaló que las tres causales justificadas del aborto no deben radicalizarse, ya que un sector traído de fuera está actuando radicalizado e insultante, lo cual no es lo adecuado.

Explicó que las tres causales son excepciones a la criminalización de la interrupción del embarazo cuando: corre riesgo la vida de la niña o mujer, cuando el embarazo no va a dar vida o cuando es el resultado de violación o incesto.