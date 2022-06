Seis posibles destinos para Willson Contreras en Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO.- Los Cachorros no han logrado firmar una extensión de contrato con el receptor venezolano Willson Contreras y si eso no cambia, la situación actual lo convierte en una potencial pieza de canjes bien interesante. Contreras, de 30 años, está en medio de la que es por mucho la mejor temporada ofensiva de su carrera, con OPS de .916 y una tasa de batazos duros del 58%.

Si a eso sumamos que conseguir ofensiva desde la posición del receptor es más difícil que nunca – los catchers tienen como grupo un OPS de .639, el más débil desde 1968 – y que estos Cachorros en reconstrucción no van a ser contendores este año, es entendible el porqué buscarían un gran paquete a cambio de Contreras, quien podrá declararse agente libre al finalizar la campaña.

Si los Cachorros deciden canjearlo, seguramente habrá una gran cantidad de potenciales interesados en Contreras. Sin embargo, no se puede olvidar el hecho de que es bien raro encontrar un caso de un receptor de primer nivel que haya sido cambiado a mitad de temporada.

Desde 1969, ésta es la lista de receptores sólidos cambiados en plena campaña durante el último medio siglo:

1986 – Ron Hassey – Yankees a Medias Blancas

1998 – Mike Piazza – Dodgers a Marlins a Mets

2000 – Charles Johnson – Orioles a Medias Blancas

2004 – Paul Lo Duca – Dodgers a Marlins

2009 – Víctor Martínez – Cleveland a Medias Rojas

2016 – Jonathan Lucroy – Cerveceros a Rangers

2018 – Wilson Ramos – Rays a Filis

Los canjes por un catcher raramente suceden en medio de la temporada

¿Por qué es tan raro? No es difícil de entender. En primer lugar, nadie quiere salir de un buen catcher. Pero además, para un receptor, cambiar de equipo no es sólo cambiar de gorra y camisa. Tiene que conocer y adaptarse, sin mucho tiempo en sus manos y en plena batalla por octubre, un nuevo cuerpo de pitcheo.

No hay un solo equipo en la historia que haya ganado una Serie Mundial con un catcher adquirido en plena campaña iniciando sus juegos detrás del plato. Eso no signficia que no pueda pasar, sino que simplemente que no ha pasado.

Los equipos que podrían beneficiarse de adquirir a Contreras

Eso, por supuesto, no detendrá a los equipos a agregar un bate, especialmente porque la implementación del bateador designado en la Liga Nacional significa que podría haber mayor interés de clubes que necesariamente no estén buscando ni necesiten a Contreras como su receptor titular en cada encuentro. En algunos casos, si puede estar detrás del plato dos o tres días por semana y ser bateador designado el resto del tiempo, ésa sería una situación que funcionaría.

Desde nuestro punto de vista, existen seis posibilidades.

Astros — Ningún otro equipo ha contado con menos ofensiva por parte de sus receptores, donde el puertorriqueño Martín Maldonado y Jason Castro batean por debajo de .200. Maldonado, en especial, sobresale por su defensa, que es una habilidad que no pasa desapercibida, pero es difícil ver a un conjunto de postemporada tambaleando con esta clase de bateo. El único problema aquí es cómo está armado el roster — es decir, si Contreras es el BD, Michael Brantley o el cubano Yordan Álvarez pasarían a la banca. Por eso el esfuerzo no valdría la pena, salvo que Houston esté dispuesto a darle a Contreras la mayoría del tiempo de juego como receptor.

Yankees — En este caso hay varias similitudes a Houston, en que José Trevino y Kyle Higashioka están aportando gran valor detrás del plato y muy poco al bate. Pero un camino hacia tiempo de juego como BD para Contreras no estaría tan claro cuando Giancarlo Stanton y Josh Donaldson todavía son alternativas. Para los aficionados de los Bombarderos que están preocupados porque tres puestos en la alineación no están produciendo — dependiendo de lo que piensen de Aaron Hicks y Joey Gallo — podría ser un dilema que valdría la pena tener. Pero debido a la clara dedicación para mejorar la defensa en el cuadro interior y detrás del plato — algo que ha dado buenos resultados — Contreras no sería el paso correcto hacia el rumbo que los Yankees buscan.

Padres — Los Frailes, aparte de Manny Machado y un buen comienzo de Eric Hosmer que ya se apagó, simplemente no están rindiendo con los bates. Tienen una de las mayores tres tasas de contacto débil. Tienen una de las cuatro menores cantidades de extrabases. Eso no significa mala suerte, sino que se trata de mala producción, pero debido a que la defensa y el pitcheo se han visto muy fuertes, llevan un paso hacia 90 victorias y están en plena contienda en el Oeste de la Nacional. Muy pronto contarán con el dominicano Fernando Tatis Jr., quien sería de mucha ayuda, pero nadie anticipa que AJ Preller se quede con los brazos cruzados. Austin Nola y el colombiano Jorge Alfaro no lo están haciendo una decisión tan difícil.

Gigantes – Ha sido una temporada extraña para San Francisco, que tiene marca de 29-24 (y calificaría a playoffs si la campaña terminase hoy) pero ha jugado una pobre defensa y reemplazar a Buster Posey ha sido una tarea más difícil de lo anticipado. No es que los Gigantes estuvieran esperando la misma calidad del potencial futuro Salón de la Fama Posey, pero Joey Bart se está ponchando a una tasa increíble del 45% y solamente ha conectado 14 hits este año.

Mets – Nueva York cuenta con un careta bien pagado quien actualmente se está recuperando de una lesión. Se trata de James McCann, quien se encuentra a la mitad de un contrato de cuatro años y US$40 millones. Sin embargo, ese pacto nunca tuvo tanto sentido en aquel momento y hasta la fecha, McCann ha bateado apenas .227/.290/.341 como un Met. Ante su ausencia, mientras McCann se recupera de una cirugía en la muñeca izquierda, el puertorriqueño Tomás Nido y Pat Mazeika han bateado relativamente poco. Como grupo, se trata de la séptima ofensiva más débil desde la receptoría, y aunque probablemente no se trate de una necesidad tan importante como lo es la profundidad en el pitcheo, tampoco es difícil ver cómo esta maniobra podría funcionar. Sin el dominicano Robinson Canó ni el inicialista Dominic Smith, hay más tiempo de juego disponible en el puesto de BD y si existe un equipo que puede cargar a cuestas el alto salario de un receptor como el de McCann, ésos son los Mets.

Rays – Sí, los Rays. El equipo de Tampa Bay no se opone a los movimientos en la fecha límite de cambios; fue precisamente en esa fecha cuando los Rays adquirieron al dominicano Nelson Cruz en verano pasado. Y según informes, también estuvieron en la puja por Freddie Freeman. Con récord de 31-23 y exhibiendo un pitcheo sólido, están bien posicionados en la lucha por la postemporada. A pesar de ello, ocupan la 14ta posición en carreras anotadas. Eso, en parte, se debe a que la carrera de altibajos de Mike Zunino se encuentra a la baja ahora mismo; el veterano careta se está ponchando casi el 40% de las veces. El dominicano Francisco Mejía ha estado un poco mejor, aunque no mucho, y aún le queda una opción de ligas menores. Puesto que a los Rays les gusta jugar con el puesto de BD según el enfrentamiento de un día determinado, es bastante fácil insertar a Contreras en el lineup – aun cuando normalmente no son el equipo que uno ponderaría incluir aquí.

