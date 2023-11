Seguros Reservas y el Hospital Serena del Mar se unen para brindar atención médica de calidad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Seguros Reservas y el Hospital Serena del Mar, ubicado al norte de Cartagena, Colombia, unen esfuerzos a través de la firma de un acuerdo estratégico para ofrecer atención médica de calidad a los asegurados con pólizas de salud internacional Just.

Esta alianza demuestra el compromiso de la aseguradora de procurar el acceso de los dominicanos a los mejores servicios de salud con prestigio mundial.

El Hospital Serena del Mar es operado por la Fundación Santa Fe de Bogotá, institución certificada y acreditada nacional e internacionalmente en prestación de servicios de alta calidad. El mismo es conocido por su excelencia en la atención médica y cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados, así como tecnología de última generación como lo es la Tomografía por Emisión de Positrones (PET/CT), y el acelerador lineal, un equipo de radioterapia para ofrecer tratamientos avanzados que conllevan a mejores desenlaces clínicos y menos efectos secundarios para garantizar el alto cuidado de sus pacientes.

Al Igual que Seguros Reservas, el Hospital cuenta con una alianza estratégica con el Hospital for Special Surgery (HSS) de Nueva York, convirtiéndolos en un centro experto en cirugía ortopédica y reconstructiva de adultos y pediátricos.

Dentro de su amplio portafolio, incluye consultas en más de 60 especialidades médicas, unidades de cuidados intensivos (adulto, pediátrico y neonatal), hospitalización, cirugía, hemodinamia e intervencionismo, cirugía cardiovascular, imágenes diagnósticas, cirugía bariátrica, neurocirugía, ortopedia, Instituto de Cáncer, medicina nuclear, chequeo ejecutivo, entre otros.

Víctor Rojas, Vicepresidente Ejecutivo de Seguros Reservas, comentó, “Nos encontramos entusiasmados por que cada día todo nuestro equipo se esfuerza en cumplir nuestra misión de proveer tranquilidad y bienestar a nuestros asegurados a través de soluciones de seguros y asistencias innovadoras, competitivas y flexibles. Este acuerdo con el Hospital Serena del Mar es un ejemplo de nuestro esfuerzo por continuar ampliando las posibilidades de atención de salud global para nuestros asegurados”.

Mientras que la Dra. Olga Lucía Méndez Tovar, directora del Hospital Serena del Mar, expresó: “Estamos escribiendo una nueva historia de la salud en Cartagena y el Caribe. Los pacientes del Hospital Serena del Mar reciben una atención integral, con un modelo de atención centrada en la persona; apoyado en equipos de alta tecnología en salud y un talento humano excepcional, con sólido conocimiento y amplia trayectoria. Estamos preparados para brindar cuidado y servicio de valor superior. Mediante esta alianza con Seguros Reservas, ofreceremos para la República Dominicana, las mejores prácticas en salud, con el sello de garantía de la Fundación Santa Fe de Bogotá (FSFB).”

La empresa aseguradora a través de Just robustece cada vez más su red de prestadores de nivel mundial, brindándole a los asegurados el acceso a centros con amplia trayectoria y alto reconocimiento en sus especialidades.

Just es un seguro médico internacional con cobertura local, ofrece una red de proveedores de salud con acceso a más de 540,000 especialistas. Sus usuarios pueden acceder a los mejores médicos y centros de salud a nivel mundial, servicios de chequeo preventivo, asistencia ambulatoria, atención hospitalaria y especializada.

Sobre Seguros Reservas

Seguros Reservas es una empresa que cuenta con más de veinte años de experiencia en el mercado asegurador dominicano, dedicada a la provisión de soluciones integrales de seguros. Es la única compañía dominicana en obtener mayor calificación por Fitch Ratings AA+ (Dom) y primera vez calificados por AM Best con A- (Excelente), ambas con perspectivas estable.

Sobre JUST

Seguro Médico Internacional con cobertura local, que cuenta con 3 planes enfocados en el mercado norteamericano y global, JUST Total, JUST Vital y JUST Balance.

La RED más completa de centros médicos de alta especialización a nivel internacional.

Más de 540 mil especialistas de la salud a nivel mundial.

Servicios de hospitalización en casa, telemedicina, cirugía robótica, segunda opinión, entro otros.

Cobertura de Trastorno de Espectro Autismo (TEA): Seguros Reservas apoya la inclusión permitiendo que sus asegurados puedan acceder a terapias conductuales y de comunicación en una amplia red en expansión de centros en República Dominicana y a nivel mundial.

Sobre el Hospital Serena del Mar

El Hospital Serena del Mar cuenta con una infraestructura pensada para generar bienestar, aprovechando al máximo la iluminación natural, así cada espacio del Hospital proporciona al paciente un espacio ideal para su optima recuperación enmarcado en un ambiente positivo y sanador. Es un hospital de alta complejidad, el cual ofrece a Cartagena, a toda la región Caribe y con una clara proyección internacional, impulsando el turismo en salud y retiro, un servicio diferencial con los más altos estándares de calidad.

El Hospital Serena del Mar es Operado por la Fundación Santa Fe de Bogotá, institución certificada y acreditada nacional e internacionalmente en la prestación de servicios con la más alta calidad; entre ellas se destacan:

Joint Commission International

Líderes internacionales en liderazgo e innovación en la atención centrada en la persona – Planetree. 2023

Mejores I.P.S.:Merco salud 2016