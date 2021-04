Segura Fóster: Están ahogando programas visitas sorpresa para desmeritar gestiones del PLD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Carlos Segura Fóster, exadministrador del Banco Agrícola y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dijo este viernes que el actual gobierno perremeísta es el que está haciendo fracasar los proyectos del Programa de visitas sorpresas desarrollados durante las pasadas gestiones de su organización encabezadas por el presidente Danilo Medina.

Sugiere el dirigente peledeísta que desde sectores del Gobierno se desarrolla la estrategia de ahogar dichos proyectos para culpar del fracaso al pasado gobierno del partido morado.

Estableció la comparación de que si retiraran los incentivos y subsidios a sectores como el transporte, generación eléctrica, zonas francas, turismo, a éstos les pasaría lo que le está sucediendo a la agropecuaria.

Esos planteamientos están en la más reciente ráfaga de tuits posteada por Segura Fóster en su cuenta personal en la red social Twitter, recogidos en una nota para la prensa por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

En su secuencia, el ex administrador del Bagrícola se refiere a que los programas asociativos impulsados desde la Visitas Sorpresas del ex presidente Danilo Medina les están retirando las maquinarias e implementos de faena, y que asimismo están cancelando a los profesionales que asesoraban dichos proyectos como médicos veterinarios, asesores cooperativos, gestión de negocios, etc.

Respecto de los programas de siembra boscosa y prevención de la deforestación, Carlos Segura Foster denunció que a los profesionales que prestan servicios en los mismos no se les pagan sus salarios desde agosto del año pasado, mientras siguen las cancelaciones.

Fundamentado en los informes económicos de organismos internacionales, el dirigente peledeísta reivindicó la fortaleza macroeconómica gestada desde los gobiernos de Danilo Medina, las que atribuye a las certeras políticas públicas gestadas en los cuatrienios 2012-2016-2020.

En conexión con lo anterior, Carlos Segura Fóster afirma que gracias a la capacidad previsora de las pasadas autoridades no se ha producido una aguda escasez de alimento que pusiera en peligro la seguridad alimentaria de la población dominicana.

A su ponderación de respuesta el dirigente peledeísta colgó la portada de una publicación donde el ministro Administrativo de la Presidencia y ex senador José Ignacio Paliza dice que la efectividad de las Visitas Sorpresa ronda entre el 15 y 20 porciento.

“Busque los informes que reposan en los archivos del Gobierno. No siga con el morbo de la calle. Revise las evaluaciones periódicas de los organismos internacionales”, emplaza Segura Fóster a Paliza, al reclamar de las actuales autoridades a que sean objetivas por el bienestar del país y a imitar y apoyar las buenas políticas sin destruirlas.

“Las políticas se valoran en función de los resultados. Si se logra la disminución de pobreza, mejoría en las condiciones materiales de existencia, el crecimiento de la economía, el desarrollo del país, estabilidad y control de inflación no cabe el calificativo de fracaso”, concluyó el integrante del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana.