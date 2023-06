Segura Foster atribuye crisis agropecuaria del país a importaciones que favorecen allegados al Gobierno

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El ex administrador del Banco Agrícola, Carlos Segura Foster, aseguró este jueves que no existe un solo sector perteneciente a la agropecuaria nacional que no esté sumergido en una profunda crisis, situación que atribuyó al privilegio que supuestamente el actual gobierno le ha dado a las importaciones.

“Es simplemente, porque han privilegiado a las importaciones en perjuicio de la producción nacional y por eso hoy, por descuido de las autoridades volvió cuarenta años después, la peste porcina africana y prácticamente ha desaparecido la producción porcina”, manifestó.

En ese sentido, consideró que “se han hecho importaciones inadecuadas e inoportunas que han servido para crear una sobreoferta en el mercado”, que más que beneficiar a la población afecta sus bolsillos.

Segura Foster fue entrevistado por el abogado y político Alberto Tavárez y la comunicadora Yineuri Díaz, en el programa “Alternativa”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios).

Basándose en datos extraídos de una gráfica, “el dirigente político argumentó que durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la agropecuaria nacional alcanzó un crecimiento de 5.80, en los gobiernos de Joaquín Balaguer 5.27 y en los del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), hoy PRM un 2.80”, este último, según él, evidencia el mal trato que se le ha dado a este sector tan importante.

En cuanto a los cinco mil millones de pesos en préstamos con los que el Gobierno solucionaría los problemas existentes en el sector agropecuario a través de la Tasa Cero, Segura Foster reveló que en un 80% fueron prestados a instituciones gubernamentales como el Ministerio de Agricultura, Instituto Agrario Dominicano, el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) y el Instituto del Tabaco de la República Dominicana (INTABACO).

“La otra parte fue para complacer peticiones de amigos y allegados al Gobierno, el pequeño y mediano productor se quedó oliendo donde guisan con un 10% o 15% de los préstamos de tasa cero”, expresó.

En ese sentido, condenó que la actual gestión de gobierno muestre gráficas para avalar que se han mantenido haciendo a los productores cuando el sector agrícola nacional se encuentra completamente desmejorado.

