Sector financiero: escenario de diferencias encontradas

La relación entre las instituciones de intermediación financieras y los usuarios de los servicios que las mismas ofrecen, se desarrolla en un escenario donde existen casos de situaciones encontradas.

En vista de que las entidades realizan numerosas transacciones en el devenir diario de sus actividades, dando lugar a resultados desfavorables en ocasiones, es oportuna la pregunta, ¿cuáles son las principales controversias que se manifiestan por parte de los usuarios de servicios financieros en la actividad bancaria?

Para dar respuesta a la inquietud en cuestión, cabe señalar que las estadísticas publicadas por la Superintendencia de Bancos, constatan que durante el trimestre octubre-diciembre del año 2018, la cantidad de reclamaciones realizada por los usuarios de servicios financieros fue de 171,769.

En ese orden, las principales problemáticas que dieron lugar a reclamaciones durante octubre-diciembre de 2018 fueron: i) efectivos no otorgados por cajeros (38,208), ii) desconocimientos de cargos autorizados o estipulados (34,882), iii) transferencias no aplicadas (13,983), iv) plásticos de tarjetas retenidos en cajeros (11,265) y v) pago no reflejado (8,419).

Las principales causas que generaron controversias en el sector financiero durante el último trimestre del año 2018 ascienden a un total de 106,757, lo cual se traduce en un 62% de las 171,769 reclamaciones. Por lo tanto, queda claro que las principales problemáticas en los servicios financieros se concentran en las herramientas utilizadas para transferir dinero.

Retomando la idea de que si bien es cierto que la cantidad de 171,769 reclamaciones realizadas por clientes de entes financieras pudiera ser un dato preocupante; no menos es que aquellas que representan el 62% llaman la atención, debido a que son de uso recurrente en horario y lugares distintos de las edificaciones propias de los bancos.

En ese sentido, las informaciones precisadas sirven como punto de partida para entender cuáles son las principales limitantes que concurren en el servicio financiero de la República Dominicana.

Por un lado, es necesario comprender el derecho de los usuarios de servicios y productos financieros, consistente en recibir un servicio de calidad y eficiencia. En tanto que, por otro, las instituciones de intermediación financiera están obligadas a cumplir con estándares y parámetros mínimos para operar de manera adecuada.

Por ende, entender cuáles son las mayores controversias que ocurren en el sector bancario ayudan a identificar obstáculos que limitan la eficiencia de los servicios financieros; y a la vez es relevante para las instituciones públicas y privadas correspondientes emprender los esfuerzos necesarios para mejorar la calidad de los mismos, ya sea como sujeto regulador u operador.

En conclusión, El propósito este artículo es de proporcionar información útil al público, con miras a entender la realidad del sector financiero, y contribuir a que en la República Dominicana haya un servicio bancario fortalecido y en apego cada día más a la excelencia. Todo esto para satisfacción propia de los usuarios de los servicios y las entidades de intermediación financiera.

Referencia:

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. (15 de 3 de 2019). Recuperado el 28 de 3 de 2019, de Superindendencia de Bancos de la República Dominicana: https://www.sib.gob.do/transparencia/estadisticas-institucionaes

*El autor es abogado e investigador, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y En Prevención de Lavado de Activos.

Anuncios

Relacionado