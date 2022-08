Secretario general del PRM pide intervención de Abinader para resolver impasse que impide convención en NY

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El secretario general de la seccional del PRM, arquitecto Jhon Sánchez pidió ayer jueves la intervención del presidente Luis Abinader para resolver el impasse que está impidiendo la celebración de la convención de delegados aquí y que se ha pospuesto varias veces afectando los trabajos por la reelección y con un presidente seccional de facto.

Sánchez, quien apoya las aspiraciones de Alejandro rodríguez (Tontón) a la presidencia del partido, dijo que la comisión nacional organizadora de la convención llamó a elecciones en los lugares donde todavía nos e han hecho las convenciones, pero excluyeron el exterior que no va a convencionar y por ahora, no hay fecha.

“Nosotros hacemos un llamado al presidente Luis Abinader que intervenga de inmediato para resolver el impasse que se celebre la convención en Nueva York”, añadió.

Puntualizó que el presidente Abinader debe saber que mientras él está tratando de empoderar y fortalecer la comunidad dominicana en el exterior, los compañeros del partido están haciendo lo contrario.

“Y esa dejadez y exclusión de que los dominicanos y los perremeístas de Nueva York no puedan elegir sus autoridades, va en desmedro directamente de la gestión gubernamental y del presidente Luis Abinader por lo que llamamos al presidente a que tome cartas en el asunto para que se haga la convención en el exterior como la dirección del partido lo estableció: una convención de delegados”, expresó Sánchez.

“Si no se pudo hacer el consenso que tanto hemos tratado para que se haga, entonces, que se haga la convención de delegados”, agregó.

Advirtió que a pesar de ser atropellados, los dominicanos y dominicanas en el exterior seguirán empoderándose de manera que alcancen el poder electoral de elegir y derrotar presidentes en la República Dominicana.

Recordó que terminó el período constitucional de las direcciones seccionales por lo que el PRM no tiene presidente legal, sino de facto en Nueva York y donde se haya hecho o se hagan convenciones este fin de semana el partido quedará acéfalo de autoridades.

“S no hay una dirección del partido, ¿quién va a salir a hacer los trabajos para que nuestro presidente permanezca en el Palacio Nacional, eso va a afectar muchísimo al presidente y la intención de nosotros de optar por una reelección”, advirtió.

Dijo que hay quienes se están dedicando a formar grupos políticos para sus intereses particulares a sabiendas de que se le puede hacer daño al proyecto reeleccionista de Abinader y al partido.

Pidió a los que llamó “gruperos” a esperar hasta el 2028 para que formen sus islitas y que por ahora, se concentren en que las cosas se hagan bien y el partido salga fortalecido de esto.

“En los 21 años que tengo en política ya, he participado en todas las convenciones y aquí, no se ha tirado la primera silla en una convención interna. Entonces, no sé cuál es el problema que ellos tienen, que no pueden hacer la convención de delegados que fue es el método que establecieron y no el de consenso que confirmaron y ahora se están negando a aplicar lo que hicieron.

“Es un desastres y una aberración lo que están haciendo con los dominicanos en el exterior”, criticó Sánchez.

“Es una vergüenza que siendo Nueva York o el exterior la tercera provincia del país, se le esté negando el derecho al voto. Ellos, ciertamente están propiciando que se haga consenso y nosotros hemos hecho todos los esfuerzos para el consenso pero también exigieron que la modalidad de votantes sea con delegados”, explicó Sánchez.

Señaló que no se explica que ahora no quieran aplicar lo que ellos mismos acordaron, que es la votación por delegados, simplemente porque quieren favorecer a personas que no tienen la mayoría y por eso, no quieren que se haga la convención aquí.

Calificó como humillante para los dirigentes y el partido en Nueva York. “Es un atropello a los perremeístas y a la comunidad dominicana en Nueva York ya que los perremeístas somos el partido mayoritario y representamos una gran parte de la comunidad dominicana”, sostuvo Sánchez que es también el director del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX).

“Ese atropello que se está cometiendo, no es solo contra los perremeístas sino contra la comunidad dominicana”, advirtió.

Luego de sus declaraciones a este reportero, Sánchez encabezó una concurrida reunión de miembros de su equipo y del de Rodríguez en un local del Alto Manhattan donde les informó de la situación y compartió impresiones y sugerencias.

