(VIDEO) Secretario del Codopsi denuncia fue asaltado en guagua de la ruta Kennedy-Duarte

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El secretario general del Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi), Enrique Cabral, denunció este lunes que fue asaltado por dos individuos que se hicieron pasar por miembros del transporte público a la salida de la plaza comercial Ágora Mall, en Santo Domingo.

“Vi una guagua del transporte público y como no encontraba taxi decidí abordarla, pero no creí que dentro de ese transporte público el chofer y el cobrador iban a ser dos atracadores que atentaron contra mi vida, y me quitaron todas mis pertenencias, el cobrador tirándome con un cuchillo”, declaró.

Explicó que el hecho ocurrió el pasado viernes pasadas las 9:00 de la noche, cuando se dirigía desde la avenida John F. Kennedy hacia la autopista Duarte.

“Yo tenía un estabilizador de videos, mis libros de locución, el celular y bocinas de audio”, contó sobre el robo de sus pertenencias.

La víctima narró que el vehículo era una guagua para 12 pasajeros, de color blanco, con una aparente franja roja, cuyo cobrador se encontraba frente a Ágora Mall, llamando pasajeros que se dirigían a la autopista Duarte.

En tal sentido, Cabral solicitó a las autoridades verificar las cámaras del Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 9-1-1, que se encuentran en ese tramo de la autopista, para que de esa forma puedan dar con los responsables del hecho.

