Sanz Lovatón: Ciclo histórico de Abinader apenas comienza; asumiría cualquier rol en proyecto de reelección

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, afirmó que el ciclo histórico del presidente Luis Abinader apenas comienza y esto lo indica la actitud que ha venido teniendo el mandatario en casi tres años de gestión, la realizaciones de su Gobierno y la simpatía de la sociedad dominicana.

Dijo que las realizaciones del presente Gobierno ahora es que empiezan a cuajar y aseguró que los libros de historia dominicana marcarán un antes y un después del 16 de agosto del año 2020.

“Para mí está empezando, para mí la época de Luis Abinader apenas comienza en la sociedad dominicana, su gravitación como líder”, sostuvo el también secretario nacional de finanzas del Partido Revolucionario Moderno.

Recalcó en programa “Matinal”, de Telemicro, Canal 5, que Luis Abinader es un “recambio generacional” que se está viendo en todas partes y no debe detenerse en cuatro años, y no le cabe ninguna duda de que el jefe de Estado optará por repostularse.

Puntualizó que no es vocero del mandatario, sin embargo, ve la “pasión” que tiene y entiende que un hombre que está así en un año y un poco más que le queda a su gestión, no se irá a sentar para su casa.

“A mí no me cabe ninguna duda de que el presidente Abinader se va a postular y va a ganar las elecciones del 2024, esto no es un esfuerzo de triunfalismo, esto es un esfuerzo consciente de haber estado midiendo la simpatía de la sociedad dominicana”, acotó.

Aspiraciones

Sanz Lovatón dijo que si fuera a tener alguna aspiración política, cesaría en sus funciones de director general de Aduanas, ya que se encuentra en una posición delicada que no es compatible con pretensiones de este tipo.

“Comienza el periodo electoral y evidentemente habrá que mover fichas, habrá que permitirle a la sociedad dominicana que nos siga evaluando, ahora Yayo en particular, no tiene ninguna aspiración en este momento, eso mañana podría ser otra cosa”, puntualizó.

Consideró que los políticos ejercen el poder desde una casa de cristal, por lo que siempre andan buscando la manera de que desde el electorado se vea que están actuando con prudencia y humildad.

“Por eso yo decía que si yo soy director general de Aduanas, cómo puedo tener una aspiración política, o sea, no, este es el momento de ayudar al presidente Abinader, de ayudar a otros candidatos, pero no es el momento de aspirar”, subrayó.

Reveló que si el presidente Abinader, en caso de que se repostule, entiende que debe asumir un rol en su campaña política lo hará porque se debe al equipo político del jefe de Estado.

“Ahora, de lo que no se trata es que yo quiera hacer tal cosa y creo que alrededor del presidente Abinader hay muchísimo talento, tanto de hombres como mujeres, que pueden asumir cualquier función”, puntualizó.

