Sanz Lovatón: El Banco Mundial dice en 15 o 20 años economía RD podría ser del primer mundo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, resaltó que el Banco Mundial (BM) reconoció a la República Dominicana, luego de los tres años de Gobierno de la actual gestión encabezada por el presidente Luis Abinader, como una economía con la proyección para que en un período de 15 a 20 años podrá ser considerada una “economía desarrollada y del primer mundo”.

“Según el Banco Mundial estamos proyectados para ser el primer país de América Latina para lograr tener una economía desarrollada”, destacó el funcionario durante una entrevista en el Podcast El Nuevo Diario con Persio Maldonado Sánchez, Jaime Rincón, Julia Muñiz Suberví y quien suscribe.

Sanz Lovatón resaltó que tanto él como el presidente Abinader y un grupo de personas que le acompañan, tienen la firme convicción de que el mundo de la logística y convertirse en un hub logístico, hará de República Dominicana una economía en vía de desarrollo.

Recaudaciones y reforma fiscal

Sostuvo que en el 2021, en su primer año de gestión, la institución logró superar en casi un 30 % la meta de recaudaciones establecida en el Presupuesto Nacional a través del Ministerio de Hacienda.

“Teníamos que recaudar 100 pesos y recaudábamos RD$130.0, en números figurados. En el 2022 lo volvimos a hacer superando la meta en casi un 19 %, lo cual en términos redondeados, si la memoria no me falla, se llegó a un excedente de casi 60 mil millones de pesos en esos dos años, permitiendo que el subsidio que se daba por el incremento del costo del combustible internacional no afectara los bolsillos del ciudadano, con lo cual se pudo evitar hacer una reforma fiscal por ese superávit de ingresos”, aseveró.

Manifestó que las recaudaciones del Estado “gracias a Dios” van cónsonas con la ejecución presupuestaria.

“Vamos en estos tres años cerca de los $600 mil millones de pesos recaudados en la DGA, lo cual refleja que el 2021 y 2022 fueron los mejores años en la historia de las aduanas, desde el punto de vista de un cálculo integral que se hace”, subrayó.

Dijo que en este 2023, fruto de las recaudaciones que se realizan en la institución, este logro se convierte en una meta presupuestaria superior, con lo cual se evalúa a nivel de calificadora de riesgos, a nivel de las agencias internacionales, que califican la deuda del país.

“A veces la gente cree que la economía dominicana la determinamos sólo los dominicanos, eso está muy lejos de la realidad, nosotros somos una economía interconectada que necesita evidentemente de ese acceso a financiamiento y de ese acceso a inversión extranjera”, puntualizó.

Añadió que en el primer trimestre de este año Aduanas recibió cerca de un 20 % menos de carga, en comparación con el mismo período de 2022, lo cual tiene su explicación y es que “se acabaron los subsidios del Covid”.

“Uno de los relanzamientos de la economía fue que las remesas que vienen de fuera habían incrementado grandemente, porque tanto en Europa como en Estados Unidos se había inyectado, y Luis Abinader y la economía dominicana habían generado tanta confianza que aquí se hicieron inversiones y se generó, ahora viene un aterrizaje en la economía del mundo que no es ajena a nosotros”, indicó.

Sanz Lovatón puntualizó que en este año al país se le estableció una meta cónsona con 2021 y 2022, indicando que en 2023 en el mundo entero se ha producido una desaceleración, refiriendo que esto se manifiesta en todos los sentidos, como por ejemplo, en el número de crecimiento económico, cantidad de furgones y hasta en los productos importados a la economía dominicana que han sido reducidos sustancialmente.

Trampolín en logística

Para Sanz Lovatón el uso de la tecnología y la eficientización ha sido un punto clave en la realización del trabajo y procesos que hace Aduanas, indicando que a la fecha son cerca de 60 mil contenedores los que están siendo despachados en el “Programa Despacho en 24 Horas”, lo cual se hace con una agilidad que genera dinero y ahorro.

“El programa Despacho en 24 Horas está diseñado para que el país sea un canal de distribución de contenedores, la visión que tenemos desde la campaña es la de abrir otro renglón económico con la logística. La visión de Luis Abinader es hacer del país un trampolín para la logística, ya que el país ha desarrollado una conectividad aérea y una infraestructura de transporte envidiable”, subrayó.

Sostuvo que las cifras de exportación en las zonas francas sobrepasan los más de mil millones de dólares cada mes, cifra que refirió son “poderosísimas”, ya que estas empresas están incursionando en otros desarrollos y producciones, aparte de los textiles, como son los robots, equipos médicos y hardware tecnológicos, entre otros.

“La República Dominicana ha hecho de su fortaleza de zonas francas, una fortaleza de know how o saber hacer y las zonas francas son grandes participantes del programa 24 Horas”, refirió.

Tras ser abordado sobre si se podría vender desde República Dominicana hacia el exterior, el funcionario respondió que “sí”, indicando que parte de lo que hace la DGA es que esas empresas tengan en el país su centro de almacenamiento y transformación.

Trabajo aduanero a nivel internacional

Al ser preguntado sobre el posicionamiento aduanero del país, Sanz Lovatón dijo que República Dominicana se ha convertido en el primer país de la cuenca del Caribe en certificaciones OEA (Operadores Económicos Autorizados), para que la carga de los exportadores locales e importadores sea perfilada de una manera más eficiente.

Asimismo informó, que la Organización Mundial de las Aduanas escogió a una funcionaria dominicana para ser la coordinadora de su Comité de Valoración Técnica, estableciendo los precios de productos en términos aduaneros sobre el que se cobran los impuestos.

“En términos de comercio exterior estamos muy bien ranqueados, incluso Estados Unidos nos ha hecho cuatro o cinco reconocimientos por el trabajo realizado”, subrayó.