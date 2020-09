Santiago Matías ofrece 300 mil pesos a quien identifique la persona que arrojó “ácido del diablo” a joven

View this post on Instagram

Hoy recibimos a los familiares de la joven que fue desfigurada con acido del diablo de mano de criminales en un motor. Le donamos 100 mil pesos para ayudarla con los gastos medicos. Tambien la pusimos en contacto con la fiscal @olgadinall para darle seguimiento al caso. De paso anunciamos la recompesa de 300 mil pesos a quien nos ayude a identificar a las autoridades a los malditos que hicieron esa barbaridad. 300 mil pesos cash, en cheque o transferencia.