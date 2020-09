Santiago Matías muestra resultados de pruebas de dopaje

View this post on Instagram

Con estos resultados espero dar por finalizado el tema “Fausto Mata”. No todo el que usa drogas es delincuente, ese tema debe ser tratado como una enfermedad. Ya que muchas personas cayeron en vicios por falta de educacion, o la perdida de un ser querido, fracaso laboral, sentimental o de negocios. Otros cayeron por malas influencias, falta de amor propio, entre miles de razones. Estare orando por esas personas que luchan por salir de ese mundo oscuro, que Dios les bendiga 🙏 @tuamoryodio