Sangre de una Epopeya en Primavera

La primavera es la estación del año que en sentido figurado simboliza la juventud. Si partimos del uso de la metáfora, parecería tener lógica que grandes acontecimientos históricos tuvieron sus inicios en la primavera, es decir, eclosionaron en la estación del aún que simboliza la juventud. Esa época de la vida de las grandes energías, las cuales hay que encausarlas adecuadamente para que sean una fuerza sinérgica. Ahora bien, la juventud vive cargada de energía y la primavera parece la estación del año donde más energía brota en la naturaleza, época florecimiento y de la mies de algunas plantas. De igual modo, grandes acontecimientos históricos han aparecido o se han iniciado en la primavera.

Ejemplos de estos son: La Guerra de Abril, en Santo Domingo; el Mayo Francés en el 1968, cuando se produjo una gran revuelta estudiantil contra las autoridades; y la Primavera de Praga de 1969, cuando las tropas rusas invadieron a Checoslovaquia. Todos surgieron en la primavera, la estación del año que evoca la juventud; además de ellos, el 2 de mayo de 1800 hubo un amotinamiento de pueblo en Madrid, en primavera aconteció el tiranicidio contra Rafael L. Trujillo Molina en Republica Dominicana que puso fin a una dictadura de 31 años, el 14 de Junio de 1959 cuando vino el grupo de abnegados con las armas a intentar socavar los cimientos de la dictadura trujillista todavía era primavera y el 2 de mayo de 1861 se produjo el Grito de Moca contra la Anexión a España, era época de primavera. Algunos de estos hechos o acontecimientos son epopeyas gloriosas, pero algunos no merecen este calificativo, como por ejemplo, no lo fue la invasión soviética contra Checoslovaquia y más bien fue negativa para la conciencia social emancipadora. El mayo francés, calificándole o no de epopeya, fue un acontecimiento muy emblemático que sacudió la conciencia juvenil en los cinco continentes, fue una rebelión generacional contra la autoridad gerontocratica tradicional, aunque con algunos excesos en los hábitos por parte de algunos jóvenes ajenos a los recintos universitarios en Norteamérica. Estos últimos se oponían a la autoridad tradicional, a la sociedad tecnológica y a la guerra.

Tal vez, piensa el que escribe este artículo, ninguna otra epopeya merece tanta admiración por los buenos valores, el arrojo y el desinterés personal que encarnaron los constitucionalistas de abril de 1965, pese a que se habla mucho de la epopeya de La Restauración de la Republica de 1863. En esta última hubo mucho heroísmo, arrojo y el patriotismo, pero también la sevicia y el interés en algunos patriotas o héroes, tal vez debido a lo difícil de la época. Una muestra de esto es que el trato dado a Juan Pablo Duarte Diez por los restauradores no era el que él se merecía y por eso volvió a Venezuela, después de tanta abnegación con la causa independentista.

La Guerra de Abril dio lecciones para grandes enseñanzas, las que solo pueden ser comparadas con las que dieron los patriotas del 1959, los dirigentes de Movimiento Revolucionario 14 de Junio y Las Mirabal. Hace unos años, doña Mercedes Rancier viuda Minaya, me contaba de la calidad humana de Juan Miguel Román, lo desinteresado que era. Habría que pensar lo mismo de Francis, Rafael Tomas Fernández Domínguez, Emma Tavarez Justo, Abel Hasbun, Otto Morales, Amaury German Aristy y muchos otros.

Era toda una generación en donde primaba el desinterés. Se puede decir que la juventud estuvo marcada por valores como la solidaridad, el desinterés, la falta de hábitos que conducen al consumismo como pasa hoyen día. El afán de lucro de los representantes del capital, movidos por la hegemonía del capital financiero, ha propiciado la existencia de un modelo de reproducción del modo de producción capitalista basado en el consumismo, arrastrando este sobre todo a la joven generación, aunque a veces el consumo es simbólico (contemplación de imágenes en los medios) porque la distribución del ingreso no permite otra cosa. El individualismo invade a la joven generación en la época actual, orientando su energía a un consumismo alienante, aceptando y reproduciendo los jóvenes la entropía social que trae el capitalismo salvaje. Es por eso que Eduardo Galeano nos escribe la obra cuyo título es: Patas Arriba: La Escuela del Mundo al Revés. Lo que tenemos es una sociedad caótica, la cual reproduce la pobreza de amplios sectores, mientras el planeta se hunde con una crisis ecológica. Revertir esta situación implica acabar con la hegemonía del capital financiero en el mundo.

Ahora, es necesario referirnos a una parte de los muertos de abril, porque muchos de ellos no pudieron ser identificados, algunos desaparecieron sin que se volviera a saber de ellos jamás. Lo que si podemos estar seguro es que la mayoría de los constitucionalistas eran gentes muy buenas, por eso murieron. Es necesario tomen conciencia de esto porque una minoría a costa de grandes privilegio no tiene derecho a hacer colapsar al planeta y a la vida, lo cual es lo que va a ocurrir si no se levanta una fuerza social poderosa (en la mayoría de los países) contra la economía del despilfarro, contra el consumismo y la depredación de los recursos naturales, por una sociedad más igualitaria, con menos desigualdad social. Esa fuera deberá abarca una gran masa de jóvenes y mujeres para enfrentar el neoliberalismo y la hegemonía de capital financiero.

A continuación ofrece el autor las informaciones recogidas de algunos de los muertos en combate o asesinados con alevosía durante la Guerra de Abril, tomando de fuente el periódico Patria, las cuales en su mayoría incluye nombres o identidad, la fecha, la localidad donde se produjo el hecho y otras. Veamos continuación.

Algunos Caídos Durante la Guerra de Abril

Fuente Fecha Nombres y Apellidos Fecha y lugar donde Cayo

Eduardo Gómez Primera quincena de mayo Zona Norte

Patria 20/05/65 P. 8 Rafael Tomas Fernández Domínguez 19/05/65 en la calle 30 de Marzo

Idem Dr. Juan Miguel Román (abogado) 19/05/65 en la calle 30 de Marzo

Idem José Jiménez Rosario (estudiante) 19/05/65 en la calle 30 de Marzo

Idem Ramón Tavarez (estudiante) 19/05/65 en la calle 30 de Marzo

Idem David Lorenzo Fernández (obrero) 19/05/65 en la calle 30 de Marzo

Idem Miguel López (C. de Hombres Ranas) 19/05/65 en la calle 30 de Marzo

Idem Euclides Morillo (obrero) 19/05/65 en la calle 30 de Marzo

Patria 25/05/65 P. 3 Juan Moratín (obrero de POASI) 24/05/65 en la calle Vicente Noble

Patria 29/05/65 P. 3 José Antonio Ruiz (14 años de edad) 23/05/65 ensanche Ozama (Muerto por Invasores)

Idem Arcadio Coca (vendedor leche camionet) Finales de mayo encontraron cadáver H. M.

Idem Money Mejía (chofer vehículo Arcadio) Finales de mayo encontraron cadáver H. M.

Patria 30/05/65 P.6 Rafael Núñez Castillo (locutor radio) 29/05/65 a la 1:00 P. M. (Tropas Invasoras)

Patria 31/05/65 P. 1 Delfín Polanco (carnicero) Asesinado en S. F. M. en desfile ONU

Ibídem Págs. 1-6 Rafael Cardenas (chofer) Asesinado en S. F. M. en desfile ONU

Ibídem Pág. 2 Mercedes Greer (joven de 13 años) Ases. En Julio Verne Esq. Bolívar S. D.

Ibidem Pag. 6 Pablo Rodríguez (combatiente) Murió (no especifica) enterrado 30/05.

Ibidem Pag. 6 Combatiente conocido por ramoncito Murió (no especifica) enterrado 30/05.

Patria 01/06/65 P. 1 Tomas Antonio Fernandez (a) Cotes Muerto caída cable en Santiago tiroteo.

Ibidem Pag. 3 Vinicio Gutiérrez Collado (policía) Ases. Militares Alto Bandera discusión

Patria 02/06/65 P. 3 Vicente Rodríguez (sacerdote cubano) Ases. Trompas Imbert en Cruche de Haina

Patria 03/06/65 P. 4 José Mercedes Pimentel (portuario) Trabajador de POASI caído sin fecha

Idem Jorge Martínez (portuario) Idem

Idem Antonio Astacio (Portuario) Idem

Idem José Olmeda (portuario) Idem

Idem Pedro Mena (portuario) Idem

Idem Pedro Pérez (portuario) Idem

Idem Sabad Reyes (portuario) Idem

Patria 06/06/65 P. 2 Elvira Hernández Asesinada 04/06/65 por los invasores.

Idem Javier Caravallo (niño de 10 años) Idem

Patria 05/06/65 P. 3 Sra. De Gilberto Ant. Pena (ASOCHOIN) Asesinada 02/06/65 prox Polvorin V M

Patria 07/06/65 P. 4 Manuel Germán del Villar (S. Ay. Bonao) Ases. Av. Duarte 06/06/65 par. Amaury

Patria 08/06/65 P. 4 Joven desconocido (ases. T. Imbert) Ases. C. Moca esq. Manuel Ubaldo Gómez

Patria 09/06/65 P. 4 Domingo L. Núñez Pineda (ex-militar) Murió abatido int. Asalto cuartel Baitoa

Patria 11/06/65 P. 6 Perdomo Martínez (s/n) Asesinado en Baitoa, Santiago

Patria 12/06/65 P. 6 Epifanio de la Rosa Ases. por ladridos de sus perro entierro

Patria 13/06/65 P. 6 Pedro Cadena Caído en combate puente Duarte 27/04

Patria 14/06/65 P. 1 Arsenio Ortiz de Ferrand (combat.) Fusilado en Azua 12/06/65

Patria 16/06/65 P. 2 Jean Pierre Andre de la Riv. (Com) Murió def. Depósitos aduaneros (francés)

Idem Freddy (combatiente) Muerto en combate

Idem Cuqui Jiménez Domínguez (comb.) Murió combatiendo a los invasores

Patria 20/06/65 P. 1 Francisco Antonio García (chofer) Ases. Tropas Imbert cerca de Haras

Patria 21/06/65 P. 4 Frank Díaz Vásquez (médico) Vilmente ases. Tropas extranjeras 15/06.

Patria 22/06/65 P. 1 Jacques Viau (poeta h. Comb.) Sepultado 21/06/65 (pert. comando B-3)

Patria 23/06/65 P. 4 Chofer no identificado (muerto) Heridas de 45, apresado visitando familia

Idem Nicasio Díaz (pulpero) Tenia col. C/Seibo asesinado por denun.

Patria 24/06/65 P. 1 Juan José (sacerdote Scarboro) Asesinado por la policía Monte Plata 22/6

Patria 28/06/65 P. 6 Dr. Abraham Vargas Rosario Murió en combate en San Francisco Mac.

Patria 28/06/65 P. 6 Francisco Sosa Duarte Murió Combate en S. F. M. 25/06/65.

Idem Capitán E. N. (no identificado) Idem

Idem Sargento E. N. (no Identificado) Idem

Idem Guido Espinal Polanco Idem

Idem José Carenado Idem

Idem Combatiente no identificado Idem

Idem Fernando Martínez (varillero) Murió cuando buscaban a su hermano

Patria 30/06/65 P. 4 Franklin Delano Rosa Pichardo Caído en comb. S. F. M. (Emp. Público y E.)

Patria 01/07/65 P. 1 Rafael Antonio Vásquez Parece fue asesinado en Haras Nacionales

Patria 01/07/65 P. 1 Félix Fernando Taveras Idem

Idem Yolanda Guzman Idem

Idem Luis Reyes Acosta (periodista) Idem

Idem P. 6 Pasito Polanco (asesinado) Fusilado en S. F. M. por Capitán Perello S.

Idem Chepe Sánchez (asesinado) Idem

Idem Jimmy Méndez Vargas (asesin.) Fusilado en S. F. M. 25/06 Capitán Perello.

Patria 03/07/65 P. 3 José María Reyes (cadáver ident) Parece fue fusilado en Haras Nacionales

Patria 06/07/65 P. 3 Nelson Báez (13 años) Ases, por paso CEFA bar Margarito B. María A.

Patria 14/07/65 P. 1 Dr. Manuel Ant. García Jumillas Murió 07/13/65 después ametrallado CEFA

Idem P. 4 José Elpidio Mendoza (S. F. M.) (Ahorcado por Capitán Perello ap. en Jamo L. V.

Patria 16/07/65 P. 1 Fernando Ozuna (15 años) Artefacto exp. Causa su muerte E. Naco SD

Idem Rafael Ozuna (6 años) Idem

Patria 21/07/65 P. 1 Modesta Vargas (16 años) Esposa de Bolívar Atiles (asesinada)

Patria 25/07/65 P. 5 Sergio Soler B. (or. San juan) Murió combate en la guerra (no esp. Nad.)

Patria 27/07/65 P. 6 Amadeo de Jesús Conde Sturla Murió en combate 18/07/65 (no esp. Nad.)

Patria 30/07/65 P. 8 Luis Alsequiez (Prof. De escuela) Asesinado por policías vestido de civil Nagua

Patria 06/08/65 P. 1 Rafael Sánchez Bodre (carabina) Asesinado el día 05/07/65.

Patria 09/08/65 P. 3 Cristóbal Cohen Portes Comando Pedro Cadena M. comb. 15/07/65.

Idem P. 4 Baldemiro Castro Ases. Después de apresado S.F.M. (no esp.)

Patria 10/08/65 P. 7 Zenón Núñez Muerto tras ataque aéreo alevoso a Villa Alt.

Patria 12/08/65 P. 3 Martha Rodríguez Ases. por CEFA balcón de Casa (esp. Const.)

Patria 13/08/65 P. 1 Oscar Santana Núñez Ases. por lumpen en mercado de la Mella

Patria 14/08/65 P. 7 Teófilo Ortiz (a) Pata Blanca Ases. Por Rolando Hache (CEFA) 11/08/65.

Patria 16/08/65 P. 9 Celestino Román Domínguez Cayó el 15 junio por las balas tropas invasoras

Idem P 12 Ilio Capocci (Instructor Ranas) Murió accidentalmente cuando era rel. 15/06

Patria 19/08/65 P. 1 Rafael Ramírez (a) Mayito Ases. Cordón de Seguridad Policía vest. Civil

Patria 21/08/65P. 3 Santiago Medina E. (soldado C) Fue ases. Por un policía Duarte esq. Barahona

Patria 22/08/65 P. 6 Emilio Vargas (s/f. asesinato) Asesinado por tropas invasoras sin esp. Lugar

Patria 23/08/65 P. 1 Dr. Nelson Díaz Montaño Ases. 22/08 en V. M. 4:30 P.M. por la P.N.

Patria 29/08/65 P. 3 José Joaquín Fusilado S.F.M. (no especifica nada mas)

Patria 31/08/65 P. 1 Demetrio Ricart (ases.29/08) Asesinado por bombas tropas invasoras S. D.

Patria 31/08/65 P. 1 Fausto Bienvenido Paula Ases. bombas tropas invasoras 29/08 (noche)

Patria 31/08/65 P. 7 Hipólito Sánchez Rivera Muerto después arrestado por Const. (torturador).

Patria 13/10/65 P. 2 Ramón Ventura Asesinado 12 de Julio, al parecer en S. F. M.

Patria 15/10/65 P. 4 Mercedes Luisa Reyes Asesinada por tropas invasoras el 15 de junio

Idem (Insp. Ed.) Rafael Tomas Nicasio Asesinado Monte Plata por de Imbert

Patria 16/10/65 P. 2 Juan Céspedes Lara Ases. por tropas Invasoras (s/f y s/l)

Idem Ramón Ramírez Const. caído en lucha (s/f y s/l)

Patria 22/10/65 p. 2 Sandra Delgado Ases. por el sindico de SPM (dos meses antes)

Fueron fusilados, según Radio Santo Domingo Televisión, hubo un genocidio en la cárcel de La Victoria, lo cual aparece reseñado en el periódico Patria del día 16 de julio de 1965, pag. 4. Según la reseña se produjo el 13 de julio en la noche. En el mismo fueron fusilados: Lifino Pérez Frías, José Francisco Candelario, Víctor Manuel Cáceres Santiago, Francisco Pérez Hernández, Antonio Reynoso, Marcos Félix, Claudio Heriberto Santana Montalvo, Tirso Morales, Ramón Ferreira, E. Mera Gallardo, Porfirio A. Figueroa, Miguel Gumersindo, Enrique Pérez y Pérez, Víctor Manuel Pérez, Francisco Almanzar, Félix Gasón Víctor Manuel Ruiz. Todos ellos, según la emisión noticiosa, fueron sepultados en el “conuco” de la Penitenciaria Nacional de La Victoria.

Según el periódico Patria, en página 1 de su edición del 21 de julio de 1965, los cuatros constitucionalistas fusilados y enterrados en la residencia de Pedro González, viudo de Patria Mirabal (vilmente asesinada el 25 de noviembre de 1960), situada dicha residencia en las afueras de la ciudad de San Francisco de Macorís, se presumía eran: Sostenes Pena Jaquéz, Rodrigo Lozada, Carlos José Gómez y Edmundo Díaz Moreno.

Se estimaba que en San Francisco de Macorís fueron 13 muertos del lado constitucionalista, todos después de apresados, 27 policías y soldados del bando contrario y entre 8 y 10 civiles de ningún bando. Aproximadamente 50 caído en la guerra, hasta el día 5 de julio, según la edición de Patria en su página 5. En Pimente cayeron: Nelson Duarte, Aníbal Mercedes, Fausto Rafael Pena (ex agente policial, todos ellos del lado constitucionalista, según Patria del 4 de julio de 1965, pág. 5.

Recrear la historia para que las jóvenes generaciones se edifiquen. Eventos importantes han sido realizados por Archivo General de la Nación, donde testigos que participaron el bando contrario al constitucionalista el sentimiento de culpa los ha hecho llorar.

Por Francisco Rafael Guzmán F.