Salvador Holguín revela que publicará libro “El Braguetazo” sobre Lucía Medina cuando termine proceso demanda

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El periodista Salvador Holguín reveló que publicará el libro “El Braguetazo” sobre la diputada Lucía (Yomaira) Medina, cuando termine el proceso de la demanda contra él, con el cual afirma que demostrará que tiene la verdad en sus manos.

El periodista asegura que en dicho texto se revela el supuesto romance de Yomaira y el exjefe de la Policía Nelson Peguero Paredes, “y otras informaciones que el país todavía no ha conocido, luego de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia -SCJ-, ratificara con variación la sentencia que de forma injusta y parcializada fue dictada en su contra, por supuesta difamación e injuria en contra de la diputada y hermana del presidente Danilo Medina”.

El comunicador Holguín dijo que la expresidenta de la Cámara de Diputados “sabrá si ganó o no el caso sometido ante los tribunales”, cuando salga a la luz pública el escrito en el que advierte que plasmará la verdad sobre “El Braguetazo”, así como casos de corrupción, narcotráfico, traición, reelección y persecución en los que, según el comunicador, envuelve a la congresista Medina.

“Yomaira Medina va a saber si ganó cuando publique el libro EL BRAGUETAZO; infidelidad, narcotráfico, traición, reelección, persecución y corrupción…”, publicó Holguín a través de su cuenta de Twitter.

Indicó que, con dicha condena, la SCJ está confirmando la supuesta relación extramatrimonial de la legisladora Yomaira Medina con el exjefe de la Policía Nacional, Nelson Peguero, “ya que no existen pruebas de que él haya hecho acusación alguna sobre infidelidad, y en el programa por el que se le demandó no se ha podido confirmar ataque al honor de dicha dama, por ende, no hay difamación ni injuria, y lo sabrán al terminar este proceso de la demanda y persecución contra él”.

Se recuerda que el destacado periodista y locutor Salvador Holguín fue demandado por la entonces presidenta de la Cámara Baja, Yomaira Medina, por supuesta violación a la Ley No. 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento en los artículos 29,31, 32, 33, 34 y 50.

Anuncios

Relacionado