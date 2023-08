Rosa Pilarte sobre rechazo a su precandidatura en el PRM: “Si no se puede, no se puede”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La diputada por la provincia de La Vega, Rosa Amalia Pilarte dijo este lunes en cuanto al rechazo de su precandidatura en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) que le gustaría continuar en la curul pero que “si no se puede, no se puede”.

En una entrevista ofrecida a el programa El Día, la legisladora dijo que tomó una decisión y la está revocando al Tribunal Electoral Superior y si le dan una decisión positiva la llevará al partido y “que ellos decidan”.

“A mí me gustaría continuar porque yo, desde un principio, cumplí lo que ofrecí, mis labores sociales, pero si no se puede no se puede, yo toda mi vida fui una persona civil y normal y me mantuve, porque pensé que podía darle a la sociedad algo más”, externó Rosa Pilarte.

Mientras que la diputada reveló que el dinero que tiene se debe al crecimiento económico de su esposo.

Por otro lado, el esposo de la diputada, Miguel Arturo Florencio (Miky López), explicó que obtuvo el dinero a través de una granja de pollo y esta fue creciendo poco a poco, luego la vendió e inició el negocio de préstamos de dinero.

Alegó que utilizó la cuenta de diputada para evitar el tema de los impuestos que había dejado de pagar en el 2009 y se hizo totalmente responsable de las los movimientos realizado en esta.

Mientras que Luis Félix, el abogado de López, sostuvo que la jueza delimitó que le imponía medida de coerción, no por la posibilidad de un delito precedente del narcotráfico, sino por una posibilidad de que se haya defraudado al fisco y descartó la vinculación al narcotráfico.

En cuanto a su vínculo con el narcotráfico Miguel Arturo se desvinculó, así también de Pablo Antonio Javier, acusado de narcotráfico por el Ministerio Público.

Finalmente, Arturo Florencio se negó haya amenazado a la fiscal Aura Luz García, apuntando que esta no tiene nada que temer, sin embargo, afirmó que la fiscal «ha hecho mucha maldad en Santiago y en muchos sitios».

