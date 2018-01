De Rondón al debate de la izquierda

Lo digo de corazón. Del señor Francisco Álvarez (Frantuchy) no podré decir nada malo, él y su honrada familia siempre han estado al servicio de las mejores causas. Pero lo “acuso” de lo que dice el refrán: “no hay más ciego que aquel que no quiere ver”. Destaca los errores, jamás los logros de nuestra izquierda.

Alcanzo a ver a la izquierda latinoamericana más humana que la derecha inmersa en la política de acumulación y consumo.

En una polémica pública con el presidente venezolano Nicolás Maduro, el arrogante cantante Rubén Blades tuvo que admitir que bajo los gobiernos de izquierda, se crean más oportunidades para el sector popular. Explicó que por regla general, los gobiernos de derecha se preocupan más por sus intereses particulares que por los del pueblo al que alegadamente representan.

El “crecimiento económico” de la derecha se traduce en que el rico, cada vez más rico; y el pobre, cada vez más pobre.

Veo al expresidente uruguayo Pepe Mujica (un guerrillero como Fidel y el Che) como un modelo para el mundo. Nunca otros gobernantes se preocuparon por los descamisados como Salvador Allende, en Chile y Jacobo Arbenz, en Guatemala.

En Venezuela, prefiero a los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en vez de las políticas rapaces de los Adecos y Copeyanos de antaño. A pesar de los errores y de la conspiración constante, la gente de los cerros recibe mejor servicio de salud y educación.

Como pasa en “RD”, en Ecuador la salud era un negocio vulgar. Antes de que triunfara la revolución ciudadana de Alianza País, las clínicas privadas dejaban morir a los pacientes que llegaban de emergencia y no tenían dinero. Con el presidente Rafael Correa se acabó el relajo: mejoró todos los servicios, ya no “rebotan” un paciente que llegue de emergencia a un centro de salud público o privado.

En una de sus charlas, el expresidente Leonel Fernández explica que hace alrededor de 50 años, Bolivia estaba tan sumido en el atraso que los dueños de fincas las vendían con todo y sus indios trabajadores. El presidente Evo Morales dignificó ese pueblo.

Fallas ocurren en los distintos procesos revolucionarios que llevan a cabo hombres, no son dioses. Ejemplos: Joseph Stalin de la Unión Soviética y Mao Zedong de China. Luego se cosechan los beneficios a favor del ciudadano común. La prosperidad de estos países fue obvia, antes de sus revoluciones eran como pobres aldeas medievales en ruinas.

Son tangibles los logros de la revolución cubana en educación, salud, deportes. Antes de 1959, con el dictador Fulgencio Batista, Cuba era burdeles, gánster, casinos: la llamaban “Las Vegas del Caribe”. Tenía una corrupción al estilo a la que teníamos –tenemos– aquí.

En Brasil, la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) admitió el éxito del programa ‘Hambre Cero’, del presidente Lula da Silva, sacando a millones y millones de la pobreza.

La injerencia

Me ha resultado curioso, pero provechoso, que estemos discutiendo sobre fracasos y triunfos de la izquierda, cuando el diálogo se inició por mi inconformidad de que desde el país se haya aplaudido que al empresario Ángel Rondón se le retire el visado.

Planteé que quiero justicia en este y todos los casos de corrupción, pero no se puede acomodar una decisión judicial para favorecer a Estados Unidos, en el fondo el plan es sacar a Odebrecht de la región, ya que había desplazado a empresas norteamericanas. Dije que el enfado es con Rondón y todo el que Estados Unidos entiende que tuvo que ver con los negocios y primacía de Odebrecht en la región.

Francisco Alvarez :

Estimado Sr. Valenzuela: una vez más gracias por su caballerosidad. ESTOY DE ACUERDO CON USTED en que la izquierda ha tenido sus luces. Uruguay y Chile son ejemplos perfectos de sus aportes. VALGA LA ACLARACIÓN, que el éxito en esos países se debió a que 1. No se convirtieron en dictaduras personalistas, y 2. Permitieron el LIBRE MERCADO. PRECISAMENTE, mi punto es que las personas como usted deben enfatizar en esos logros para tratar de reclutar a las masas, pero AL MISMO TIEMPO, deben aceptar cuando algunos gobernantes de izquierda lo hacen mal. Semejante conducta, en mi opinión, le daría mucha CREDIBILIDAD.

Tomemos a Chávez. A su muerte, le debía US$ 55 BILLONES a los chinos; había sacado US$ 38 BILLONES al banco central y había puesto US$ 30 BILLONES en bonos de deuda. Esa deuda (entre otros a nada menos que Wall Street) Maduro está pagándola con la sangre del pueblo. Venezuela está en los últimos lugares en transparencia y corrupción.

PREGUNTA: cómo es posible esa enorme deuda en medio de la mayor bonanza de la historia?

PREGUNTA: puede alguien mencionar UN SOLO PRODUCTO que a la muerte de Chávez se producía en mayor cantidad que entes de su mandato?

PREGUNTA: si Chávez se apropió de la producción de harina, café, leche, etc. Si tenía petrodólares de más para mantener esas empresas, controlaba su empleomanía, tenía los camiones para transportar los productos, los soldados para protegerlos, los mercados para venderlos. CÓMO ES POSIBLE QUE TOOOOODOS ESO PRODUCTOS fuesen desapareciendo cada año de los anaqueles de los mercados? Hoy Maduro tiene que comprar fundas de comida para los famosos CLAPS, que llegan a menos de la mitad de la población. Cómo pueden los EEUU destruir una producción tan vasta sin haber PRUEBAS de semejante sabotaje en tan gran escala? Estamos hablando de millones de toneladas de productos saboteados. Y no hay nadie preso? ESO NO ES CREÍBLE.

Chávez No disminuyó la pobreza. LA MAQUILLÓ CON PETRODÓLARES. Subsidió todo y aún con el petróleo a US $100 dejó al país endeudado. Lo explico con este ejemplo: usted tiene un amigo pasando hambre. Usted lo muda a un apartamento de lujo, le compra la comida a toda la familia, los viste, les paga colegios privados a los niños, etc. Técnicamente, si viene la UNESCO o la FAO y mide su calidad de vida dirán que esa familia dejó de ser pobre. Pero es eso verdad? NO! Si usted se endeudó para ayudar a su amigo tanto usted (léase el estado venezolano) como su amigo SIGUEN SIENDO POBRES. El día que se acaben los reales ambos estarán EN QUIEBRA. Eso es lo que pasa hoy en Venezuela.

En resumen, estimado señor, siga exponiendo sus ideas, sobre todo con esa manera TAN DECENTE de hacerlo. Esa es la clave para El Progreso de la humanidad. Defienda las muchas luces de la izquierda, pero en mi humilde opinión creo que la izquierda latinoamericana podría avanzar sus ideas mucho mejor si admite que Chávez, para nombrar uno, fue un FRACASO. Hoy Venezuela produce menos de 2 millones de barriles diarios (3.2 antes de Chávez), no produce alimentos, la extracción de sus minerales está en un 30% y NO HAY MEDICINAS.

Como siempre, con todo el respeto que se merece, su seguro lector.

