“Rodadas Nocturnas RD”: un hobbie que promueve la movilidad segura y apoya el emprendimiento

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- ¿Imaginas poder pasear por la ciudad de forma segura en una motocicleta, y además, en ese mismo paseo compartir con amigos y disfrutar de una rica comida en un ambiente ameno?, eso es lo que hace el movimiento “Rodadas Noctura RD” cada jueves en el gran Santo Domingo.

El director de Rodadas Nocturnas RD, Andrés Felipe, manifestó que un grupo de moteros han convertido su hobby en una especie de club de entretenimiento y que concientiza sobre la movilidad segura, a todos los que como ellos andan en dos ruedas.

“Este es un Hobbie de persona que la pasamos bien, cada jueves nos reunimos y damos una vuelta por la ciudad, compartimos, vemos motos, hablamos de concientización vial, no permitimos gente sin casco, no permitimos que esté calibrando ni quemando gomas, somos un ejemplo de comportamiento para los demás motociclistas”, puntualizó.

Felipe, también representante de la la Fundación Movilidad Vial Dominicana (MOVIDO), emitió sus comentarios al ser entrevistado en el programa “Agenda Ciudadana”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Puntualizó que la diferencia entre un motorista y un motero es que este último es un apasionado de las motos y siempre tendría en cuenta que no seguir las normas de tránsito ni de protección pueden generar accidentes lamentables.

No obstante, Felipe confió en que los motoristas pueden llegar a convertirse en moteros mediante la concientización, porque las normas de tránsito ya son de conocimiento general.

“Esta es una página abierta, a todo el que quiera llegar con su moto respetando las reglas, casco, no calibrar, no quemar goma, no ir excediendo la velocidad a la que rodamos dentro de la ciudad que es muy prudente y no pasar del capitán de ruta”, sumo.

También, destacó que apoyan el emprendimiento durante sus rodadas nocturnas, ya que el grupo visita diferentes restaurantes locales a los que, luego de consumir, le dan visibilidad en sus redes sociales y sin costo alguno.

“Nosotros impulsamos eso, qué tienen que hacer el negocio que quiere que lo visitemos, contactarse conmigo, tener la capacidad de poder atender esa cantidad de personas, vivimos la experiencia del negocio, compartimos fotos y comentarios en nuestra página”, expresó.

