Rochy RD denuncia policía hizo un disparo a su vehículo por no pararse a darle dinero

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El exponente urbano Rochy RD denunció molesto que un supuesto agente de la Policía Nacional le hizo un disparo a su vehículo por, según este, no querer pararse a darle dinero.

El intérprete de “Que la choque” dijo en una trasmisión en vivo de su cuenta de Instagram, que siempre colabora con miembros de esta institución pero que en esta ocasión no lo hizo porque andaba con “su chica” al tiempo que manifestó que donde “me vean no me saluden”.

“Me para todos los días para pedirme mi cualto pa´ azararme, lambiéndome el año entero y to´ los días yo dándote mi cualto a ti policía. El día que yo no me quiero parar porque ando con mi chica, manda y tira pa´ allá para que me le suelten un tiro a la guagua”, dijo Rochy RD.

Agregó que “No me pidan mi cualto, trabajen que yo lo trabajo, donde ustedes me vean no me saluden, ustedes policías el día que uno no quiere, quieren estar dándole carrera, no me caíste atrás y me soltaste un tiro… Y suelte que ustedes le tiran un tiro a lo goma porque acuérdense que ustedes mataron un tro´ de gente cristina, que hasta una canción con Secreto hice de policía no me mate que son abusadores ustedes”.