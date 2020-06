Roberto Fulcar afirma en el “Gobierno del Cambio terminarán los negocios en Educación”

Comparte esta noticia

Dice el 4% será para garantizar calidad, inclusión y mejorar la vida de los actores

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El coordinador General de Campaña de Luis Abinader, Roberto Fulcar, afirmó que “en el Gobierno del Cambio” terminarán los negocios en que según afirma se han convertido los recursos del 4% para la educación, y que ese dinero será destinado a garantizar inclusión para que todos los dominicanos y las dominicanas tengan igualdad de oportunidades.

Dijo que también irán destinados a garantizar calidad en la educación en los distintos niveles y modalidades, y en tercer lugar para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los actores del sector educativo.

Hablando ante cientos de profesores congregados en el municipio de Nagua, Roberto Fulcar afirmó que la era de la educación llegará con el gobierno de Luis Abinader, que garantizará un modelo educativo de éxito para todos los estudiantes, que garantice empleabilidad (empleos) y que dé posibilidad de que los egresados del sistema puedan acceder a empleos de calidad y a mejorar sus condiciones de vida y de trabajo y acabaran por siempre de ser la cenicienta en todas las mediciones internacionales.

Asegura que el modelo educativo del Partido de la Liberación Dominicana es de fracaso escolar, un modelo que no genera calidad, que no enseña a las personas a aprender.

Afirmó que dedicaran el esfuerzo que sea necesario para garantizar la articulación de la tecnología de la información y la comunicación en los procesos educacionales y que también garantizaran contenido de calidad en la tanda extendida, así como la mejoría sustancial de la alimentación escolar.

“8 años del 4% han debido ser suficientes para lograr mejoras en diferentes ámbitos de la educación, pero ello no ha sido así. En primer lugar porque el sistema no funciona, porque el modelo educativo presente es uno del pasado, que no obedece a los estándares y a los requerimientos de la sociedad de hoy, pero también (en segundo lugar) porque buena parte de ese dinero ha sido utilizado para beneficiar a particulares, a través de varios negocios, especialmente el negocio de la alimentación escolar y el negocio de bienes raíces”, manifestó.

Roberto Fulcar realizó un amplio recorrido político por todos los municipios y Distritos Municipales de la Provincia María Trinidad Sánchez, promoviendo las candidaturas de Luis Abinader y Raquel Peña a la Presidencia y Vice-Presidencia de la República Dominicana, así como de Alexis Victoria a la Senaduría, y las candidaturas a diputados del Partido Revolucionario Moderno y Partidos Aliados.

Le acompañan en ese recorrido, el Sub-Coordinador Nacional Luis Delgado, el Coordinador Regional Freddy Correa, así como los Coordinadores Provinciales, Municipales, de Distritos y los Presidentes Provinciales, Municipales y de Distritos del Partido Revolucionario Moderno y de los Partidos Aliados.

