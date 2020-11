Richard Jefferson no ve a los Warriors como favoritos para ganar el anillo de la NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Obviando el contexto social e institucional que atraviesa la NBA, se avecina una temporada más que interesante en la que no hay un contender con mucho más peso que el resto de franquicias. A la espera de que de comienzo la agencia libre, ya se ha confeccionado una lista de aspirantes por el título más larga de lo habitual. Y con mucha igualdad, sobre el papel. Sin embargo, dentro de esta misma, hay equipos que, o bien no han acabado de configurar las piezas principales de su roster, o bien llevan mucho tiempo sin competir.

Este es el caso de los Golden State Warriors. Debido a diversas lesiones, Stephen Curry y Klay Thompson llevan cerca de 17 meses sin jugar juntos. Es decir, las dos estrellas de uno de los equipos más dominantes de la historia de la NBA, no coinciden en pista desde el sexto partido de las Finales de 2019 frente a los Toronto Raptors. Un motivo de peso por el que Richard Jefferson no ve a los de Oakland como favoritos para llevarse el anillo.

“Son el mejor backcourt de la NBA y probablemente lo sean hasta que se retiren”, empezó el que fuera campeón en 2016. “Pero este es el problema para la próxima temporada, el Revenge Tour. Stephen Curry no ha jugado mucho a baloncesto en el último año y Klay Thompson se ha perdido un curso entero de baloncesto”, agregó Richard Jefferson.

Estas circunstancias le han llevado a descartar a los pupilos de Steve Kerr como favoritos para el próximo anillo. “No creo que la próxima temporada sea su oportunidad, lo será cuando vuelvan a tener ritmo”. Además, el ex de los New Jersey Nets también cargó contra el hecho de que no acudieran a ciertos entrenamientos. “Ni siquiera van a los minicamps. Sé que estos muchachos estarán en forma, sé que estos muchachos serán duros, me refiero a eso. Pero hay algo en tener 30 años y perderse una temporada entera de baloncesto”, concluyó.

Es evidente que después de aquella derrota frente a los Raptors puede haber un antes y un después para los Golden State Warriors. Un equipo que se había caracterizado por su constancia y por mantener de forma continuada un gran nivel de juego, logrando 57 o más victorias en cinco temporadas consecutivas y alcanzando las Finales de la NBA en todas ellas. Ahora está por ver cómo afectará este parón a la dinastía predominante en los últimos años.