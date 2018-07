Rezonificación de un vecindario en el Alto Manhattan mantiene enfrentados líderes dominicanos

Comparte esta noticia

NUEVA YORK._ El plan de rezonificación del atractivo y tranquilo vecindario de Inwood, en el Alto Manhattan, mantiene enfrentados a los principales líderes dominicanos y en el debate público participan el congresista Adriano Espaillat, el concejal Ydanis Rodríguez y otros.

Entre los desarrolladores se encuentra el prestigioso empresario de Moca, Carlos Gómez, quien se propone construir un edificio de 600 apartamentos, asignando un alto porcentaje a precios asequibles para las viviendas puedan estar al alcance de los pobres.

El 53% por ciento de los aproximadamente 42,676 residentes actuales son dominicanos, y otro 22 por ciento se identifica como latinos de otros orígenes.

El plan, respaldado por el alcalde Bill de Blasio y que contempla modificar amplias áreas de Inwood, que incluyen torres de apartamentos, centros comerciales, apertura de cadenas de grandes corporaciones y atracciones prometidas, que no convencen a los residentes ni a parte de los líderes.

La mayoría de los menos pudientes, dicen que la rezonificación, creará uno de los mayores éxodos en la historia de la ciudad, después que pierdan sus viviendas y muchos se han atrevido a calificar el plan como parte de una “limpieza étnica”.

Los empresarios y pequeños comerciantes de Inwood, también se oponen y organizaciones comunitarias y activistas, se han estado movilizando para rechazar la propuesta de la alcaldía y los grandes desarrolladores urbanos de la ciudad.

Espaillat, reclama que el 30% de las viviendas, debe ser para apartamentos asequibles que den oportunidad a los más pobres de adquirir los apartamentos, entre otros beneficios.

El concejal Rodríguez, quien ha estado apoyando abiertamente la rezonificación, alega que debe hacerse sin perjuicios para la comunidad.

El concejal, nacido en Moca y criado en Licey al Medio (Santiago), le dijo al tabloide NY Post, que si bien apoya la rezonificación para revitalizar Inwood y aumentar la vivienda, el plan definitivamente debería pasar por alguna modificación antes de la votación.

A él le gustaría que se aborden más las preocupaciones de la comunidad, incluidas las disputas sobre el uso del espacio público, las escuelas y la infraestructura necesaria para acomodar a los nuevos residentes.

“Es una limpieza étnica”, dijo Lena Meléndez, activista del grupo “Inwood no está a la venta” (Inwood not for sale).

“Rechazamos la noción de que se trata de una limpieza étnica”, respondió James Patchett, presidente de la Corporación de Desarrollo Económico de la ciudad. “Entiendo totalmente las preocupaciones, pero no podemos hacer nada porque tengamos miedo”.

La presidenta del condado de Manhattan, Gale Brewer, es una de los opositoras al plan y dice que necesita más beneficios a corto plazo para los locales. Su oficina estimó que la rezonificación podría expulsar a más de 150 empresas familiares independientes, muchas de ellas propiedad de inmigrantes.

“Las pequeñas empresas ya están siendo expulsadas porque los propietarios comerciales no están renovando sus contratos de arrendamiento en anticipación a la rezonificación en marcha”, dijo Karla Fisk de la organización Inwood Small Business Coalition (Coalición de Pequeños Negocios de Inwood). “Producirá un desplazamiento masivo de personas de color”.

Inwood cuenta con parte de los restaurantes, discotecas y lounges más conocidos de Nueva York, entre estos 809 en la calle Dickman, Mama Sushi, Brown Sugar Restaurant, Inwood Bar & Grill, Indian Road Café, Frijoles y Vides, La Casa del Mofongo, Bocaditos Bistro, Rincón Mexicano, Restaurante Leche y Miel, Mama Juana Café, Jake´s Steakhouse, El Malecón y La Marina, este último en la ribera del río Hudson, con estilo de resourt.

Cadenas famosas como la farmacéutica y de variedades “Wallgreens” y otras, se han establecido desde hace varios años en Inwood.

Recientemente, el liderazgo y los activistas, se enfrentaron al Departamento de Transporte de la ciudad (DOT), por líneas de bicicletas en la calle Dickman, generando un amplio movimiento de oposición que obligó a la Junta Comunitaria #1 2 en el Alto Manhattan a ordenar la eliminación de un carril.

El vecindario cuenta con accesibilidad al transporte a diferentes áreas de la ciudad y estados como Nueva Jersey y Connecticut, por ahí el tren de la línea 1 y tiene una estación de Metro North, que transporta pasajeros a poblados situados a lo largo del río Hudson.

Su actividad económica y diurna, es muy dinámica, pero los comerciantes que se oponen a la rezonificación, dicen que serán drásticamente afectados y es probable que muchos tengan que cerrar sus negocios para emigrar a otras áreas de la ciudad.

Se espera que el Consejo municipal tome una decisión final en agosto. La alcaldía dice que tiene programado construir 4,348 nuevas unidades de vivienda en los próximos 15 años.

